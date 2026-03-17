Denuncia diputada morenista Marybel Villegas persecución política en Quintana Roo

La diputada Marybel Villegas asegura que no es la primera vez que buscan desacreditar su labor

La diputada federal por Quintana Roo, Marybel Villegas Canché denunció una embestida política en su contra, orquestada a través del uso indebido de las instituciones electorales para fabricar acusaciones falsas que buscan frenar su trabajo como representante legislativa.

La legisladora morenista advirtió que esta no es la primera vez que se intenta desacreditar su labor mediante mecanismos institucionales, lo que evidencia un patrón sistemático de persecución política que ha escalado peligrosamente hasta el terreno personal.

“Lo que estamos viendo no es un proceso legítimo, es un intento burdo de utilizar al instituto electoral como herramienta de presión política. No les basta con debatir en el terreno de las ideas, buscan intimidar, desgastar y silenciar”, sostuvo.

Villegas Canché dejó en claro que no se dejará intimidar y que continuará su labor con firmeza.

“Que les quede claro: no me van a doblar. Vamos a seguir trabajando, porque nuestro compromiso no es con intereses de grupo, es con el pueblo de Quintana Roo y con la transformación de México”, indicó

La diputada aseguró que esta persecución tiene un trasfondo claro: su posicionamiento como uno de los activos políticos más sólidos de la Cuarta Transformación en Quintana Roo.

“Mi trayectoria, mi trabajo y mi convicción dentro de Morena están a la vista. Y es precisamente eso lo que buscan frenar. No les preocupa la legalidad, les preocupa que el proyecto que representamos siga creciendo con el respaldo ciudadano”, expresó.

La morenista recalcó que su trabajo ha estado enfocado en atender de manera directa a la ciudadanía mediante programas de apoyo social y gestión legislativa, acciones que en ningún momento violan la ley electoral, sino que forman parte de su compromiso con las y los quintanarroenses.

En ese sentido, contrastó su labor con la de otros actores políticos que gozan de privilegios dentro del movimiento, destinando recursos a temas personales mientras ella ha decidido estar en territorio, cerca de la gente y atendiendo causas reales.

“Mientras algunos prefieren invertir en su imagen personal y rodearse de privilegios, nosotros hemos optado por caminar con la gente, escuchar y resolver. Eso incomoda, porque evidencia quién está del lado del pueblo y quién no”, afirmó.