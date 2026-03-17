Exalcalde de Tequila, ejemplo para ir contra narcopolítica: Döring

Un ejemplo de lo urgente es que en México sea prioridad impedir elección de candidatos ligados con el crimen organizado es el exalcalde Tequila, Jalisco, quien reportó sólo 158 mil pesos como gastos de campaña, pero extorsionó 40 millones de pesos para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dijo el diputado panista Federico Döring.

El vicecoordinador de la bancada del PAN señaló que el gobierno tiene “una prioridad distinta” a la tiene la presidenta Claudia Sheinbaum, porque a ella “no le incomoda la narcopolítica, lo que le incomoda es lo costoso de la democracia.

“¿Cuánto reportó de gasto de campaña Diego Rivera, en Tequila? 158 mil pesos. Ahí está lo que usted quiere, Presidenta, democracia barata. Su narcoalcalde en Tequila reportó 158 mil pesos de campaña y extorsionó 40 millones de pesos al año para el Cártel Jalisco. Eso es lo que quiere Sheinbaum, democracia barata, pero en manos de narcos”, dijo.

Aseguró que en su partido " estamos parados en el otro lado. Lo más importante es que acabe la narcopolítica y, a la par de eso, abaratar la democracia”.

El legislador consideró que México tiene prioridades mucho más importantes” que una reforma electoral, como es que se acabe la narcopolítica, declaraciones que dio en el marco del “Foro de propuestas ciudadanas para la reforma electoral. Primera reunión nacional con exlegisladores federales” en San Lázaro