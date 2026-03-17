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Con la presencia de destacados deportistas, el Seguro Social fomenta en niñas y niños a practicar este deporte y adoptar estilos de vida saludables y prevención de la violencia

IMSS impulsa práctica deportiva en infancias con clínica de básquetbol

Por Cecilia Higuera Albarrán
IMSS fomenta práctica del deporte Con la presencia de destacados deportistas el IMSS fomenta en niñas y niños la práctica del deporte, estilos de vida saludable y entornos libres de violencia con la práctica de alguna disciplina deportiva

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), fortalece aprendizaje deportivo en niñas y niños con participación de figuras nacionales, con el objetivo de fomentar en las infancias estilos de vida saludables y prevención de la violencia a través del deporte.

Las y los menores tuvieron la oportunidad de conocer a destacados basquetbolistas como: Eduardo Nájera, Horacio Llamas, Nataly Gutiérrez y Ana Rentería, quienes compartieron sus experiencias y conocimientos.

Lo anterior se llevó a cabo en el marco de la clínica deportiva “Entrenamiento y Fundamentos de Básquetbol IMSS 2026”, con el objetivo de fomentar la actividad física, promover estilos de vida saludables y fortalecer valores en niñas y niños.

Durante la clínica, las y los participantes aprendieron fundamentos técnicos del baloncesto y practicaron habilidades básicas del juego en un ambiente de convivencia y aprendizaje.

Con este tipo de iniciativas, el IMSS reafirma su compromiso con la promoción de la cultura física y el bienestar integral de la población, impulsando espacios que contribuyan al desarrollo físico, social y emocional de niñas y niños.

La clínica deportiva “Entrenamiento y Fundamentos de Básquetbol IMSS 2026” forma parte de las acciones que el Instituto impulsa para acercar el deporte a la comunidad y motivar a las nuevas generaciones a adoptar hábitos saludables mediante la práctica deportiva

El coordinador técnico de Cultura y Deporte del IMSS, Héctor García Antonio, enfatizó la participación de estas figuras del deporte nacional, al destacar su contribución como ejemplo para la niñez.

A su vez, Luis Iván Camacho Morales, jefe de la Unidad de Prestaciones Sociales del IMSS, señaló que el IMSS impulsa el deporte como una herramienta para la prevención de la violencia y el fortalecimiento de la salud física y mental.

El basquetbolista Eduardo Nájera compartió recomendaciones para su desarrollo en el deporte, al invitarlos a soñar en grande, trabajar con disciplina y rodearse de entornos positivos.

A la ceremonia inaugural asistieron también presidentes municipales y representantes de municipios del oriente del Estado de México, así como autoridades del gobierno del estado y del Parque Ecológico Texcoco.

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