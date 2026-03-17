IMSS impulsa práctica deportiva en infancias con clínica de básquetbol

IMSS fomenta práctica del deporte Con la presencia de destacados deportistas el IMSS fomenta en niñas y niños la práctica del deporte, estilos de vida saludable y entornos libres de violencia con la práctica de alguna disciplina deportiva

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), fortalece aprendizaje deportivo en niñas y niños con participación de figuras nacionales, con el objetivo de fomentar en las infancias estilos de vida saludables y prevención de la violencia a través del deporte.

Las y los menores tuvieron la oportunidad de conocer a destacados basquetbolistas como: Eduardo Nájera, Horacio Llamas, Nataly Gutiérrez y Ana Rentería, quienes compartieron sus experiencias y conocimientos.

Lo anterior se llevó a cabo en el marco de la clínica deportiva “Entrenamiento y Fundamentos de Básquetbol IMSS 2026”, con el objetivo de fomentar la actividad física, promover estilos de vida saludables y fortalecer valores en niñas y niños.

Durante la clínica, las y los participantes aprendieron fundamentos técnicos del baloncesto y practicaron habilidades básicas del juego en un ambiente de convivencia y aprendizaje.

Con este tipo de iniciativas, el IMSS reafirma su compromiso con la promoción de la cultura física y el bienestar integral de la población, impulsando espacios que contribuyan al desarrollo físico, social y emocional de niñas y niños.

La clínica deportiva “Entrenamiento y Fundamentos de Básquetbol IMSS 2026” forma parte de las acciones que el Instituto impulsa para acercar el deporte a la comunidad y motivar a las nuevas generaciones a adoptar hábitos saludables mediante la práctica deportiva

El coordinador técnico de Cultura y Deporte del IMSS, Héctor García Antonio, enfatizó la participación de estas figuras del deporte nacional, al destacar su contribución como ejemplo para la niñez.

A su vez, Luis Iván Camacho Morales, jefe de la Unidad de Prestaciones Sociales del IMSS, señaló que el IMSS impulsa el deporte como una herramienta para la prevención de la violencia y el fortalecimiento de la salud física y mental.

El basquetbolista Eduardo Nájera compartió recomendaciones para su desarrollo en el deporte, al invitarlos a soñar en grande, trabajar con disciplina y rodearse de entornos positivos.

A la ceremonia inaugural asistieron también presidentes municipales y representantes de municipios del oriente del Estado de México, así como autoridades del gobierno del estado y del Parque Ecológico Texcoco.