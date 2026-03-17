INAPAM y Starbucks ofrecen empleo a adultos mayores… pero el salario genera debate

Inapam y Starbucks lanzan vacantes para adultos mayores Fotoarte: La Crónica

En medio de un mercado laboral cada vez más complicado para las personas mayores de 60 años, una alianza entre el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y Starbucks ha reavivado un tema incómodo y un tanto indignante: ¿inclusión laboral o empleos mal pagados?

La iniciativa busca integrar a adultos mayores al sector servicios, pero también ha generado conversación por los salarios que se ofrecen.

¿Cuáles son las vacantes que ofrecen INAPAM y Starbucks?

El programa forma parte de la estrategia de Vinculación Productiva, impulsada por el INAPAM para conectar a personas mayores de 60 años con empresas que ofrecen empleo formal.

En este caso, Starbucks ha reforzado su participación ofreciendo vacantes como:

baristas (partners)

atención al cliente

apoyo en operaciones básicas

La intención es clara de esta iniciativa es combatir la discriminación por edad y demostrar que la experiencia también es valiosa en el mercado laboral.

Además, este tipo de empleos incluyen esquemas flexibles, con jornadas que pueden ir de 4 a 6 horas, adaptadas a las condiciones físicas y de salud de los adultos mayores

¿Cuánto pagan estos empleos?

Aquí es donde empieza la discusión, ya quee acuerdo con datos del programa y referencias salariales del sector, los ingresos pueden rondar desde 5 mil 500 hasta 7 mil pesos mensuales, dependiendo del puesto, horario y empresa

Además del sueldo, se incluyen beneficios como:

prestaciones de ley

seguro de vida

caja de ahorro

en algunos casos, gastos médicos mayores

Sin embargo, para muchos especialistas, el debate gira en torno a si estos ingresos son suficientes para garantizar una vida digna.

Requisitos para acceder al empleo

Para participar en este programa, los interesados deben cumplir con requisitos básicos:

tener 60 años o más

contar con credencial vigente del INAPAM

tener disponibilidad de horario

en algunos casos, RFC activo

No se requiere experiencia previa en cafeterías, ya que muchas empresas ofrecen capacitación inicial.

A pesar de la polémica que ha desatado la propuesta, lo cierto es que, para miles de personas, estas vacantes representan una oportunidad concreta en un sistema donde conseguir trabajo después de los 60 sigue siendo un reto.