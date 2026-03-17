Jornadas masivas de vacunación redujeron en 30 por ciento casos de sarampión: Salud

Vacunación contra el sarampión

El subsecretario de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, informó que en cinco semanas de campaña masiva contra el sarampión se han aplicado 13.3 millones de dosis en el país, lo que ha permitido una reducción cercana al 30 por ciento en los casos activos.

“Gracias a este esfuerzo donde hemos aplicado 13.3 millones de vacunas, hoy ya vemos una reducción notable en la velocidad de la transmisión del virus del sarampión. El mayor punto de contagios pasó en torno al 21 y 24 de febrero, y hoy ya tenemos una reducción de casos activos de casi 30 por ciento”, declaró García Dobarganes.

Por ello, el subsecretario advirtió que el riesgo persiste y que puede haber un repunte si disminuyen las medidas preventivas.

El funcionario reveló que la meta es alcanzar 25 millones de dosis aplicadas, con un ritmo promedio de 2.5 millones por semana, y que hasta ahora el avance ya supera la mitad del objetivo.

García Dobarganes recalcó que la vacunación continúa siendo la principal medida de prevención para controlar el brote de sarampió.

Además, el funcionario hizo un llamado a los grupos vulnerables a completar su esquema de vacunación, especialmente los siguientes sectores:

• Niños de 6 meses a 12 años, quienes deben contar con su esquema completo o recibir refuerzos si corresponde.

• Personas de 13 a 49 años sin antecedentes de vacunación o con esquemas incompletos.

A pesar de los avances, el subsecretario enfatizó en reforzar la vacunación en Durango, Sonora, Puebla y Quintana Roo, donde la tendencia descendente no es visible.

Las autoridades reiteraron que la inmunización es gratuita y universal, con disponibilidad en cerca de 20 mil puntos en todo el país. También mencionaron que la población puede consultar su sede más cercana a través del portal oficial dondemevacuno.salud.gob.mx

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