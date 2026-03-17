Llega Plan B al Senado; Sheinbaum podría hacer campaña en 2027 en revocación de mandato

La presidenta Claudia Sheinbaum podrá promover el voto en la revocación de mandato EFE/Isaac Esquivel (Isaac Esquivel/EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum envió este martes al Senado su “Plan B” electoral, que incluye la modificación de la fecha de la revocación de mandato pero también la posibilidad de que la mandataria promueva el voto a su favor, así como la reducción del presupuesto a los congresos locales y un tope en el número de regidurías en las alcaldías.

“La persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de la materia”, establece la iniciativa

Contrario a la reforma electoral, en esta ocasión, el PT y PVEM anunciaron su respaldo “total e incondicional” a este plan B, con lo cual se perfila su aprobación sobre todo en las reformas constitucionales.

Mientras que la oposición a través del PAN, PRI y MC han expresado su rechazo a este plan B aunque el partido naranja ha dejado abierta la posibilidad de apoyar algunos puntos de esta iniciativa.

El Plan B incluye reformas constitucionales y secundarias, pero no contiene la consulta popular en temas electorales que planteaba el proyecto original.

Con esa figura se dejaba abierta la posibilidad de permitir que temas electorales como los plurinominales y el financiamiento a partidos políticos se sometieran a votación ciudadana, pero el rechazo del PT y PVEM obligó a sacar ese tema de este plan B.

La iniciativa fue entregada alrededor de las 15 horas por el enlace de la Secretaria de Gobernación Juan Ramiro Robledo a la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo y al presidente de la Jucopo, Ignacio Mier, propone topes máximos de remuneraciones para consejeros del INE, de los órganos electorales locales y a los magistrados de tribunales electorales.

Pero también la obligación de que las dirigencias de los partidos transparenten sus remuneraciones y la posibilidad de que mediante convenios la UIF pueda revisar el origen de recursos de los partidos y candidatos.

Se establecerá un límite en los salarios de los dirigentes y miembros de los partidos, fijándolos en Unidades de Medida y Actualización (UMAS), de manera que no puedan superar lo que gana la presidenta Sheinbaum.

REVOCACION DE MANDATO

La reforma propone cambiar la fecha de la consulta de revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo para el primer domingo de junio “del tercer o cuarto año de gobierno”.

Actualmente, la ley establece que la consulta puede realizarse a los tres meses del tercer año de gobierno.

No obstante para “ahorrar gastos” y desgaste a la población, se perfila que se realice en la jornada electoral del 2027, con lo cual la presidenta Claudia Sheinbaum podría aparecer en la boleta electoral e incluso que pueda hacer campaña para defenderse en la revocación de mandato.

Paralelo a ello, se plantea que los cómputos distritales de las elecciones federales y locales comiencen el mismo día de la elección, una vez que se reciba el primer paquete de boletas y no esperar hasta el miércoles siguiente, como ocurre actualmente.

MENOS REGUDURÍAS

La exposición de motivos justifican esta iniciativa como una medida para reducir privilegios y aumentar la participación ciudadana, por lo cual se establece la reducción de regidurías en los municipios y alcaldías para quedar en un mínimo de tres y un máximo de 15 en los casi 2 mil 500 ayuntamientos que tiene el país.

En la actualidad hay municipios que tienen hasta 23 regidurías sobre todo en el Estado de México.

También se plantea que cada municipio tenga solo una sindicatura pues algunos, como Ecatepec, cuentan con hasta tres por la cantidad de población.

Los congresos locales también serán sujetos de reducción en su presupuesto pues no podrá superar el 0.7% del Presupuesto de Ingresos de cada entidad.

Ello luego de la crítica de la presidenta Sheinbaum sobre los congresos “onerosos” en estados como Baja California, Morelos y Michoacán.

TIJERA A INE , OPLES y SENADO

La iniciativa también perfila reducir los salarios de altos funcionarios, incluyendo a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), a los integrantes de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) y los magistrados de tribunales electorales locales.

Ninguno de estos funcionarios podrá ganar más que la presidenta Claudia Sheinbaum. Además, se busca eliminar los privilegios como bonos, seguros de gastos médicos mayores y otros beneficios adicionales.

El Senado también sufrirá una reducción progresiva en su presupuesto, con un objetivo de recorte del 15%.

El presupuesto asignado a la Cámara alta para este 2026 es de 5,103 millones de pesos.

Fiscalización de recursos

La propuesta también contempla que las autoridades electorales puedan establecer acuerdos con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para fiscalizar los recursos de las campañas electorales. Además, se utilizarán tecnologías avanzadas para supervisar el origen y destino de los fondos.

Revisión a partidos políticos

Los partidos políticos deberán reportar sus operaciones financieras en tiempo real mediante un sistema bancarizado. Asimismo, se

También se prohibirán los recursos de origen extranjero y en efectivo para financiar las campañas electorales.