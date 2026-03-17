Mariela Gutiérrez exhorta a redoblar esfuerzos para evitar contingencias ambientales

La senadora Mariela Gutiérrez Escalante

La senadora Mariela Gutiérrez Escalante exhortó a los gobiernos estatales y municipales de las zonas metropolitanas a redoblar los esfuerzos y las medidas adecuadas para evitar las contingencias ambientales en esta temporada de estiaje, que empezó en febrero y durará hasta el 31 de mayo, a fin de proteger la salud de la población.

Asimismo, la secretaria de la Comisión Especial de Ciudades Sostenibles, les aconsejó buscar nuevas formas de movilidad entre sus habitantes, fortalecer las ciclovías y la electromovilidad y reforzar las medidas contra la emisión de contaminantes.

Mencionó que incluso en el caso del Valle de México, hasta el 13 de marzo se han registrado un total de cinco contingencias ambientales, por las altas concentraciones de ozono y el calor extremo, que impacta a su zona metropolitana, en perjuicio de al menos 20 millones de habitantes.

La senadora mexiquense precisó que el valle de Toluca y la zona de Santiago Tianguistengo inició este 2026 con contingencia ambiental.

Agregó que esa situación se presenta con mayor frecuencia en las zonas metropolitanas de Guadalajara, Monterrey, Puebla y Querétaro, donde se deben redoblar esfuerzos para aminorar el problema.

Por ejemplo, Gutiérrez Escalante manifestó en la Zona Metropolitana de Monterrey, en este 2026, organizaciones ecologistas reportan que más del 80% de los días de enero y febrero reportaron mala calidad del aire.

En ciudades como Tijuana, en lo que va del año, se han registrado al menos 9 alertas por contaminación atmosférica, de acuerdo a reportes de la Dirección Gestión Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (SMADS).

El área metropolitana de Puebla también reportó en 2025 un total de 134 días de mala calidad de aire, es decir en promedio el 37% de sus días el ambiente fue malo.

De conformidad a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo, se registró mala calidad del aire con base en el parámetro PM10 en los municipios de Huichapan, Mineral de la Reforma, Mixquiahuala de Juárez, Tepeapulco y Tepeji del Río

Gutiérrez Escalante comentó que esta problemática no es nueva, e incluso ya se alertaba por la Organización Mundial de la salud desde 2011.

En el reporte “Urban outdoor air pollution database”, publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2011, ya advertía que las principales ciudades mexicanas se encuentran entre las urbes con mayores concentraciones de contaminantes en el mundo.

El problema data de hace por lo menos tres décadas, y evidencia la verdadera calidad del aire que están respirando los mexicanos y que pone sistemáticamente en riesgo su salud, añadió la Secretaria de la Mesa Directiva del Senado.

En aquella publicación, ya se establecía que en el caso de las partículas de 3 a 10 micras de grosor (PM10), el reporte reúne información de 1,082 ciudades del mundo, donde las ciudades mexicanas están en el 16% más alto, con Mexicali (en el lugar 34), Tecate (el 88), Monterrey (115), Ciudad Juárez (122), Toluca (134), Tijuana (156), Salamanca (175), León (178) y el Valle de México (182)."

A las que hay que sumar otras, como las ya mencionadas.

Mariela Gutiérrez indicó que ya trabaja en un recursos legislativos para, uno, alertar a todos los gobiernos estatales y municipales, con zonas urbanas e industriales para que tomen medidas para mejorar la calidad del aire.

Además de introducir en la legislación mexicana el fortalecimiento de la electromovilidad.