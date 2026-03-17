Marina asegura narcolaboratorio de Los Mayos en “El Tule”, Culiacán

Cerca de 800 kilos de producto terminado y diversos precursores químicos fueron confiscados (Semar)

Golpe al narco — Derivado de un operativo terrestre y aéreo conjunto de la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en el poblado El Tule, en Culiacán, Sinaloa, aseguraron un laboratorio clandestino perteneciente a la facción de Los Mayos, del Cártel de Sinaloa en donde se fabricaban drogas.

El laboratorio fue inhabilitado en su totalidad para evitar su reutilización ya que contaba con extensas áreas de operación, materiales y accesorios para la producción de droga sintética.

El despliegue terrestre permitió ubicar en una zona rural de complicado el citado laboratorio clandestino donde fueron asegurados y destruidos aproximadamente 800 kilogramos de producto terminado y diversos precursores químicos, entre los que destacan:

1,000 litros de ácido clorhídrico.

430 litros de P2P.

60 litros de ácido acético.

200 kilogramos de azobisisobutironitrilo.

800 litros de acetona.

200 litros de tolueno.

75 kilogramos de hidróxido de sodio.

250 kilogramos de ácido tartárico. Este aseguramiento representa un golpe a las estructuras logísticas de la delincuencia organizada, evitando que estas sustancias ilícitas lleguen a las calles”, subraya la Marina en un comunicado

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