No creo que la Presidenta de verdad quiera eliminar la paridad de género en municipios: Kenia López Rabadán

CDMX — Como error de redacción de documento atribuible a algún “duende machista”, que debería ser despedido, en la iniciativa del Plan B para la reforma electoral se elimina la paridad de género establecida en la Constitución, y esto es impensable que lo propongan la jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, puntualizó Kenia López Rabadán, diputada del PAN y presidenta de la Mesa Directiva en San Lázaro.

La legisladora consideró que es increíble que sea la Presidenta de México quien haga esta modificación a la Constitución.

Yo espero, supongo, que fue un duende machista el que hizo esto; es un duende machista con falta de visión técnica, con falta de visión jurídica, con falta de inteligencia técnica y emocional, un duende machista que hay que despedirlo, por cierto (…) porque,, evidentemente no se podría entender que una lucha histórica de las mujeres por décadas se quiera cercenar o se quiera cortar de esta manera, sobre todo viniendo de una presidenta”, señaló en entrevista con reporteros de la fuente legislativa.

Subrayó que la existencia de mujeres al frente de la Cámara de Diputados, del Senado y de la Presidencia de la República, así como de alcaldesas y gobernadoras que hoy ejercen un cargo público es gracias a la visión de género que se plasmó en la Constitución en 2019 y de la cual fue proponente como senadora.

López Rabadán señaló que fue ella misma quien presentó la primera iniciativa para establecer el principio de paridad constitucional y posteriormente lo hicieron legisladoras de Morena y de otros partidos políticos, las cuales se dictaminaron y aprobaron en 2019.

“En ese año fue derecho vigente la paridad total. Que ahora haya una iniciativa que lo que busque sea eliminar el principio de paridad en los municipios me parece que es un error y ojalá y solamente sea un error, un mal documento”, sostuvo.

Espero, insistió, que no sea una posición ni política ni pública.

La diputada panista dejó en claro que como mujer, legisladora, feminista y representante de millones de mujeres en este país exigirá que se corrija este error, pues borra la posibilidad de que las mujeres estén en la toma de decisiones en los municipios.

“Es un error lamentable y es un error que me parece lleva a la reflexión de quienes tienen el documento en sus últimas etapas (…) hay discursos, hay posiciones públicas, hay iniciativas presentadas por legisladoras de todos los partidos, no importa si son de centro, de derecha o de izquierda; son los derechos de las mujeres que nos ha costado décadas ganar”.