Paro de la CNTE deja a miles sin clases: estos estados se quedan sin escuela y el conflicto escala

Marcha CNTE Se confirmó un paro nacional de 48 horas para los días jueves 13 y viernes 14 de noviembre

El sistema educativo en México vuelve a enfrentar una fuerte sacudida ya que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) activó un paro nacional de 72 horas que ha dejado sin clases a miles de estudiantes en distintos puntos del país.

En este sentido a partir de este miércoles 18 de marzo no sólo suspensión de actividades escolares, sino también marchas, bloqueos y un plantón en la capital, lo que ha generado preocupación entre padres de familia y autoridades.

¿Cuándo es el paro nacional de la CNTE?

El paro fue convocado para los días 18, 19 y 20 de marzo de 2026, como parte de una estrategia de presión del magisterio disidente hacia el gobierno federal.

Durante estos tres días, docentes afiliados a la CNTE suspenden clases y participan en diversas movilizaciones, principalmente en la Ciudad de México.

¿En qué estados donde no hay clases por el paro de la CNTE?

Aunque la protesta tiene alcance nacional, las afectaciones se concentran en entidades donde la CNTE tiene mayor presencia. Los estados más impactados son:

Ciudad de México (Sección 10)

Chiapas (Sección VII y Tuxtla Gutierrez)

Oaxaca (Sección XXII)

Guerrero (CETEG)

Quintana Roo (Sección XXV)

Morelos

Sinaloa

Estado de México

Hidalgo (sección XV)

Baja California (Tijuana)

Yucatán (Oriente y Mérida)

Veracruz

Nuevo León

Sonora

https://www.milenio.com/estados/estados-sin-clases-por-paro-nacional-cnte-marzo-lista

En estas entidades, miles de escuelas han suspendido actividades total o parcialmente, dependiendo del nivel de participación del magisterio.

¿Qué exige la CNTE con este paro?

El paro no es aislado. Forma parte de una serie de demandas históricas del magisterio disidente, entre las que destacan:

la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007

la eliminación del sistema de pensiones basado en Afores

mejoras salariales

mejores condiciones laborales y educativas

Estas exigencias han sido constantes en los últimos años, lo que ha generado tensiones recurrentes con las autoridades.

¿Se extenderá el paro?

Uno de los puntos que más preocupa es que este paro podría ser solo el inicio.

Dirigentes de la CNTE han advertido que, si no hay acuerdos con el gobierno, las movilizaciones podrían escalar a un paro indefinido, lo que pondría en riesgo el calendario escolar.