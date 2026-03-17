Pensión Bienestar 2026: ¿Quiénes faltan de recibir el depósito de marzo? (Cuartoscuro)

La Secretaría del Bienestar suspendió la dispersión en todos los programas del Bienestar este fin de semana largo.

Hasta este lunes 17 de marzo, se detuvo el depósito de los apoyos por motivo del natalicio de Benito Juárez, día considerado inhábil en la Ley Federal del Trabajo, motivo por el cual sucursales bancarias a nivel nacional suspendieron actividades, incluyendo el Banco del Bienestar.

Sin embargo, este martes 17 de marzo se reanudaron las actividades y el Calendario de Pago de la Pensión del Bienestar a Personas Adultas Mayores se retoma.

Aquí te decimos quiénes faltan de recibir el depósito de 6,400 pesos correspondiente a marzo y en qué fechas recibirán el pago en su tarjeta del Bienestar.





Pensión Bienestar 2026: fechas de pago y quiénes faltan por recibir el depósito de marzo

De acuerdo con un comunicado emitido por la Secretaría de Bienestar, este martes 17 de septiembre se reanudo la dispersión del pago a Personas Adultas Mayores de 64 años inscritas a la Pensión del Bienestar, que consta de 6,400 pesos bimestrales.

A continuación te decimos cuándo depositan la Pensión del Bienestar.

El calendario de pago del Bienestar en el mes de marzo estipula que las personas que faltan de recibir el depósito son las que tengan la siguiente letra como inicial del primer apellido:

M — Martes 17

— Martes 17 N, Ñ, O — Miércoles 18

— Miércoles 18 P, Q — Jueves 19

— Jueves 19 R — Viernes 20

— Viernes 20 R — Lunes 23

— Lunes 23 S — Martes 24

— Martes 24 T, U, V — Miércoles 25

— Miércoles 25 W, X, Y, Z — Jueves 26





¿Por qué se suspendió el depósito de pagos de la Pensión del Bienestar?

De acuerdo con la dependencia encargada de impulsar diversos programas sociales a personas con discapacidad, mujeres y personas adultas mayores, este sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de marzo se suspendió la dispersión de pagos en estos programas, incluyendo la Pensión del Bienestar 2026, debido a que se recorrió el día feriado por el natalicio de Benito Juárez.

Por este motivo, ninguna institución bancaria, incluyendo el Banco del Bienestar, ofreció servicio, por lo que se detuvo el depósito hasta este martes 17 de marzo.