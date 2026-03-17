Pensiones del Bienestar: ¿Quién recibe su pago el día de mañana 18 de marzo?

Las Pensiones para el Bienestar continúan con la dispersión de pagos correspondientes al bimestre marzo–abril de 2026, siguiendo el calendario oficial establecido por la Secretaría del Bienestar.

¿Quiénes cobran mañana 18 de marzo?

De acuerdo con el calendario oficial, este miércoles 18 de marzo de 2026 reciben su pago las personas cuyo primer apellido inicia con las letras:

• N

• Ñ

• O

Este depósito aplica para todos los programas del Bienestar que utilizan el mismo esquema, incluyendo adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y otros apoyos sociales.

¿Cómo se realizan los pagos?

Los depósitos se hacen de manera directa en la tarjeta del Banco del Bienestar, sin necesidad de acudir a ventanillas. Además, el calendario se organiza por orden alfabético para evitar saturaciones en sucursales.

Calendario general de marzo 2026

El proceso de pagos inició el 2 de marzo y concluirá el 26 de marzo, cubriendo a todos los beneficiarios conforme a la inicial de su apellido.

Entre las próximas fechas destacan:

• 19 de marzo: P, Q

• 20 y 23 de marzo: R

• 24 de marzo: S

• 25 de marzo: T, U, V

• 26 de marzo: W, X, Y, Z

Recomendación

Autoridades sugieren no retirar el dinero el mismo día del depósito para evitar filas, ya que el recurso permanece seguro en la cuenta y puede utilizarse en cualquier momento.

Este esquema de pagos forma parte de los programas sociales del Gobierno de México que buscan garantizar ingresos a sectores vulnerables del país.