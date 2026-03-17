Plan B de Reforma Electoral no excluye al crimen organizado, acusa PAN

El diputado federal del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba (Archivo)

Reforma Electoral — El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Éctor Jaime Ramírez Barba, aseguró que la Reforma Electoral 2026 no era una opción viable y expresó su escepticismo frente al Plan B, al que calificó de “autoritario” con dos puntos que consideró graves: el primero, es la creciente participación del crimen organizado en los procesos electorales al intentar influir en la participación ciudadana mediante la coerción.

El legislador apuntó que “ese punto por sí mismo valió la pena el rechazo” y si no hay cambios en puntos claves del Plan B, donde deben incluirse sanciones a partidos o personajes vinculados al crimen organizado deben ser sancionados, dijo.

El segundo punto, resaltó, es el riesgo de debilitar la autonomía de las autoridades electorales al reducir los recursos necesarios para su correcto funcionamiento.

Ramírez Barba insistió en que “un tema de especial preocupación para nosotros fue que el voto de los ciudadanos, independientemente de cual fuera la composición, no fuera libre”, subrayó.

En la misma línea, resaltó lo que representó la búsqueda de aprobación de la Reforma Electoral como una discusión “sesgada”: con absolutas secrecías y cero diálogo para los partidos opositores, un proceso que tomó cerca de ocho meses.

“Ahora con el Plan B lo quieren anunciar el 10 días como si fuera una concertación entre el gobierno y sus propios partidos”, criticó.

En lo que respecta a la inclusión de connacionales en el extranjero en la toma de decisiones en el Plan B, el panista refirió que ojalá y si se les tome en cuenta y se integre a los paisanos para la toma de decisiones del país y que cuenten con una representación vigente en el Congreso.

La Crónica de Hoy 2026