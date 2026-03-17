Registran avance del 79 por ciento en construcción del libramiento arco norte y arco sur en Colima

Libramiento Arco Norte y Arco Sur Colima

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que la construcción de los pasos superiores vehiculares Arco Norte y Arco Sur en el estado de Colima presentan un avance promedio de 79 por ciento y están a punto de concluir.

La dependencia aseguró que las obras beneficiarán a más de 463 mil personas al agilizar la circulación y reducir los tiempos de traslado en hasta en 15 minutos en la zona conurbada de la entidad.

Asimismo, la edificación cuenta con una inversión de mil 66 millones de pesos, la cual ha generado mil 198 empleos directos e indirectos.

La SICT reveló que el Paso Superior Vehicular (PSV) Libramiento Arco Norte contará con una longitud total de 590 metros entre estructura y accesos, registra un avance global de 81 por ciento y la obra está a días de concluir en este mismo mes de marzo, la cual se invertirán 436 millones de pesos.

El Libramiento Arco Norte tendrá dos cuerpos y cuatro carriles, dos de cada lado. También interconectará el tercer Anillo Periférico con la Avenida Venustiano Carranza. Dicha obra beneficiará a 306 mil 810 habitantes de la región y generará mil 308 empleos.

En cambio, en el Arco Sur los trabajos tienen un avance de 77 por ciento y contará con una inversión de 630 millones de pesos para una longitud de 862 metros que incluirá puente y accesos. Constará de dos cuerpos con seis carriles, tres por sentido y la inclusión de aisladores sísmicos. Pasará por el cruce del ferrocarril y sobre el libramiento sur de Colima.

Por último, la secretaría destacó que las labores iniciaron en julio de 2025 y tras concluirse beneficiará a 157 mil 48 habitantes de la región.

La Crónica de Hoy 2026