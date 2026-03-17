Sheinbaum no descarta asistir en noviembre a la Cumbre Iberoamericana de Madrid

Sheinbaum abre la puerta a asistir a la Cumbre Iberoamericana de Madrid de noviembre EFE/ José Méndez (José Méndez/EFE)

El día de hoy durante la Mañanera del Pueblo, desde la Ciudad de México, la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, comentó que no ha descartado que asista a la Cumbre Iberoamericana de 2026. La cual va a tener lugar en Madrid el próximo mes de noviembre.

“Pues vamos a ver. También estamos invitados a la APEC (Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico), que creo que es en el mismo mes en China”, declaró Sheinbaum.

Bajo el lema ‘Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo’, se va a celebrar la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno se va a celebrar en la capital de España durante los días 4 y 5 de noviembre.

Desde el 2028, México no ha asistido a nivel presidencial a las Cumbres Iberoamericanas, primero porque durante el sexenio de el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, este se ausentó durante. Y en el caso de Sheinbaum, la mandataria no participó en la última sesión que se celebró en Ecuador a finales de 2024.

Con información de EFE.