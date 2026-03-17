Sheinbaum reconoce el gesto del rey de España de asegurar que hubo mucho abuso en la conquista de América

Claudia Sheinbaum (José Méndez/EFE)

El día de hoy durante la conferencia La Mañanera del Pueblo, se le preguntó a la presidenta de México Claudia Sheinbaum su postura en relación a las declaraciones que el rey Felipe VI había hecho el día anterior en las que asegura que en la conquista de México se ejerció mucha violencia. abuso y que no se trata de algo por lo que los españoles deberían de sentirse orgullosos. Las declaraciones del rey de España tuvieron lugar durante una visita no oficial a la exposición ‘La mujer en el México indígena’, la cual se encuentra hasta el 22 de marzo en el Museo Arqueológico Nacional, en Madrid.

Cuando a la mandataria se le pregunto si esto marcaria una un nueva etapa en la relación México-España, ella respondió que: " Es un acercamiento del rey que reconocemos". Recordemos que en el 2019, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta al rey Felipe VI, en la que le exigía al Estado español una disculpa por los crímenes que cometieron durante la Conquista. En ese entonces la carta no fue reconocida, lo que derivo en el enfriamiento de las relaciones entre los dos países.

En esta ocasión, el gesto del rey de ir a la exposición ‘La mujer en el México indígena y su declaración posterior “Puede uno decir, bueno, no fue todo lo que hubiéramos querido, pero la verdad es que si es un gesto de acercamiento del Rey en el sentido de lo que hemos estado hablando. De un reconocimiento de excesos, exterminios que hubo durante la llegada de los españoles”, reconoce Sheinbaum.

Por su parte, en cuanto a la respuesta en España ante las declaraciones, la derecha española se mostró en desacuerdo y criticó fuertemente a Felipe VI. Esto debido a que tienen la idea de que llegaron a civilizar a las comunidades indígenas, porque de acuerdo a ellos en México las personas eran unos barbaros. Una idea que ha sido cuestionada por varios años debido a las grandes matanzas que tuvieron lugar durante la Conquista de lo que en su momento fue conocido como Nueva España, en la que los españoles llegaron a imponer su religión y sus creencias.

“Hay que seguir trabajando con este proceso de reconocimiento de las grandes civilizaciones que existían en Mesoamericana y en otros lugares de América Latina” añadió la mandataría.

Asimismo, se le preguntó si México estaba dispuesto a hacer una invitación oficial a España, y Sheinbaum explicó que eso aún se está viendo, pero que sin duda hay que reconocer el gesto del rey de España Felipe VI.