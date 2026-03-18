Artesanos guerrerenses llevan al Senado balones de Chichihualco rumbo al Mundial 2026

Senado recibe balones de artesanales de productores indígenas de Chichihualco, Guerrero (Especial)

Con el objetivo de abrir mercado nacional e internacional y preservar una tradición histórica, artesanos indígenas de Chichihualco, Guerrero, llevaron al Senado de la República una muestra de balones cosidos a mano, elaborados desde hace décadas en comunidades de la Sierra guerrerense.

La exposición, titulada “Artesanía y pasión futbolera: el balón de Chichihualco es tradición”, buscó visibilizar la calidad de estos productos, así como generar oportunidades de promoción y venta rumbo al Mundial de Futbol 2026.

La iniciativa fue impulsada por la senadora Beatriz Mojica Morga, quien convocó a los artesanos para presentar su trabajo ante legisladores y actores vinculados al deporte y la economía. Durante el encuentro, la legisladora destacó que estos balones representan una tradición productiva y cultural que, por generaciones, ha sido sustento de numerosas familias en el municipio de Leonardo Bravo, por lo que llamó a fortalecer su difusión y respaldo institucional.

Por su parte, los productores explicaron que la fabricación artesanal de estos balones en la comunidad comenzó en 1966 y se realiza completamente a mano, desde el corte del material hasta el cosido del mismo. Además, cuentan con cámara interior reemplazable y cumplen con medidas reglamentarias utilizadas en el fútbol profesional; incluso, durante años, fueron empleados en competencias del futbol mexicano.

A pesar de su valor histórico, los artesanos señalaron que enfrentan una crisis en el mercado debido a la competencia de productos importados de grandes marcas, lo que ha reducido significativamente el número de talleres familiares: de más de 60 que existían en Chichihualco, actualmente sobreviven alrededor de 15. Esta situación pone en riesgo una actividad que ha sido clave para la economía local.

Ante este panorama, la senadora Mojica Morga se comprometió a impulsar gestiones con dependencias federales, organismos deportivos y actores del futbol para abrir espacios de promoción a los balones artesanales de Guerrero. La propuesta contempla vínculos con instancias como la Federación Mexicana de Fútbol, con el objetivo de que el Mundial de 2026 se convierta en una plataforma para mostrar estos productos a aficionados nacionales y extranjeros.

Durante la exposición en el Senado, los artesanos también plantearon la posibilidad de incorporar estos balones en torneos locales en Guerrero y en actividades deportivas en distintas regiones del país, lo que permitiría generar una cadena de consumo que revitalice la producción.

Representantes del fútbol mexicano que asistieron al encuentro reconocieron la calidad del producto y su potencial competitivo; sin embargo, señalaron que la designación de balones oficiales en torneos profesionales responde a procesos comerciales y acuerdos internacionales más complejos.

Al final de la sesión, los productores fueron recibidos en el pleno del Senado, donde entregaron algunos de sus balones a legisladores como símbolo de una tradición que buscan preservar. Con el impulso de la senadora Mojica, los artesanos de Chichihualco confían en que el Mundial de 2026 represente una oportunidad para rescatar esta actividad histórica de Guerrero y proyectarla a nivel internacional.