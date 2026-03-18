Conectividad aérea impulsa el crecimiento económico y turístico de Mazatlán

Nuevas rutas aéreas para Mazatlán La Secretaria de Turismo de Sinaloa dio a conocer cuándo estarán disponibles ambas rutas con Volaris.

La conectividad aérea de Mazatlán continúa en expansión con el anuncio de dos nuevas rutas operadas por Volaris, que enlazarán al puerto con Guadalajara y Querétaro, informó la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna. La funcionaria destacó que estas nuevas conexiones contribuirán a impulsar el turismo, fortalecer la actividad económica y ampliar los vínculos comerciales y familiares con otras regiones del país.

¿Cuáles son las nuevas rutas aéreas de Mazatlán?

La ruta Mazatlán–Guadalajara iniciará operaciones el 29 de marzo con tres frecuencias semanales, y busca consolidar la relación con uno de los principales mercados emisores de visitantes hacia el destino.

Sosa Osuna señaló que cada nueva ruta aérea amplía las oportunidades para atraer visitantes, impulsar la actividad turística y fortalecer los vínculos comerciales y familiares con otros estados del país.

En tanto, la conexión Mazatlán–Querétaro comenzará el 1 de junio con cuatro vuelos semanales, abriendo oportunidades en la región del Bajío, considerada una de las más dinámicas económicamente.

Con estas nuevas rutas, se sumarán más de 130 mil asientos adicionales al año, lo que fortalecerá la oferta aérea del estado y favorecerá segmentos como el turismo de reuniones, médico y de bodas.

“Agradecemos profundamente la confianza de Volaris para seguir apostando por nuestro destino y la estrecha colaboración con Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), que ha sido clave para concretar la apertura de estas nuevas rutas. Con ello estaremos sumando más de 130 mil asientos adicionales al año a la oferta existente, fortaleciendo la conectividad aérea de nuestro estado. La conectividad no solo acerca destinos, acerca familias, impulsa el turismo, fortalece los negocios y abre oportunidades para segmentos como el turismo médico, de bodas, industria de reuniones y muchos otros.

Este esfuerzo responde también a la visión e instrucción de nuestro gobernador de seguir consolidando la conectividad aérea como un motor estratégico para el desarrollo turístico y económico de nuestro estado.”

Autoridades estatales, en coordinación con la aerolínea y el Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), reiteraron que la estrategia busca consolidar a Sinaloa como un destino competitivo y en crecimiento dentro del país.