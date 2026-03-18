Convoca Secretaría de Salud a concurso de dibujo sobre donación voluntaria de sangre

Donación de sangre Las secretarías de Salud lanzó el Segundo Concurso Nacional de Dibujo Infantil 2026 “Extiende tus brazos por México”, para fomentar la importancia de la donación voluntaria de sangre (La Crónica de Hoy)

Con el propósito de fortalecer la cultura de la donación voluntaria y altruista de sangre desde edades tempranas, la Secretaría de Salud, lanzó el Segundo Concurso Nacional de Dibujo Infantil 2026 “Extiende tus brazos por México”.

Esta iniciativa tiene como objetivo que niñas y niños de educación primaria, mediante su creatividad y expresión artística, transmitan el espíritu de solidaridad y contribuyan a generar conciencia en su entorno sobre la importancia de donar sangre de manera voluntaria y altruista. Las bases de la convocatoria se encuentran disponibles en: www.gob.mx/cnts.

En un esfuerzo conjunto de la Secretaría de Salud, encabezada por el doctor David Kershenobich, a través de la Subsecretaría de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional y el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea (CNTS), en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP), se lanzó la convocatoria del concurso con el tema: “¿Qué significa para ti donar sangre?”, con el objetivo de generar conciencia en las y los estudiantes respecto de la importancia de este acto solidario que permite salvar vidas, promoviendo la educación en salud y la participación activa de la población infantil.

La convocatoria se mantendrá abierta hasta el próximo 31 de marzo, y está dirigida a estudiantes de nivel primaria de todo el país, quienes deberán elaborar un dibujo original a mano en una hoja blanca tamaño carta, utilizando técnicas libres como lápiz, colores, acuarelas, acrílicos, crayones o gises.

Los trabajos serán evaluados por un jurado integrado por representantes de las secretarías de Salud y Educación Pública, así como especialistas en el ámbito artístico, quienes considerarán criterios como creatividad, originalidad, técnica y apego a la temática.

Se seleccionará a una persona ganadora a nivel nacional y a 31 ganadoras o ganadores estatales. Los resultados se darán a conocer a través de la página web y redes sociales del CNTS.

Las y los ganadores estatales recibirán un reconocimiento y un estuche de arte, y sus dibujos formarán parte del calendario del CNTS 2027. En tanto, la o el ganador nacional será acreedor, además, a una tableta.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 27 de abril de 2026 en la Ciudad de México.

Esta convocatoria da continuidad a la primera edición realizada en 2022, consolidándose como una estrategia para impulsar la educación en salud y la participación social desde la infancia.