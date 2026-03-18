Crea Pemex Comisión Consultiva del Petróleo; la presidirá Cuauhtémoc Cárdenas

El Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas presidirá la Comisión Consultiva del Petróleo de Pemex (Especial)

Comisión Consultiva — “Dotaremos a la dirección general de Pemex de una comisión consultiva del petróleo orientada al análisis estratégico de las tendencias, condiciones y perspectivas nacionales e internacionales de la industria de los hidrocarburos con la finalidad de expresar opiniones y recomendaciones que apoyen la toma de decisiones”, señaló el director general de la empresa del Estado, Víctor Rodríguez Padilla, al destacar que la comisión la presidirá Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano.

El funcionario resaltó desde Veracruz, en el marco de la ceremonia del 88 Aniversario de la Expropiación Petrolera, que Pemex “no se repliega, no se entrega ni se somete, se fortalece y renueva todos los días su compromiso al servicio de México”.

Víctor Rodríguez apuntó que el encargo al Ingeniero Cuauthémoc Cárdenas al frente de la citada comisión consultiva es “en reconocimiento a su experiencia, trayectoria, liderazgo y profundo nacionalismo”.

PUEBLO

El titular de Pemex refirió que con la creación de Pemex, el 7 de junio de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas puso a la industria petrolera en manos del pueblo, lo que aconteció después de que un año antes, había creado la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con el mismo objetivo.

En el mismo tenor, el responsable de Petróleos Mexicanos recordó que el expresidente Lázaro Cárdenas decretó hace 88 años la expropiación petrolera, nacionalizando la industria controlada por 17 empresas extranjeras, con lo que se recuperaron más de 500 concesiones.

Asimismo, apuntó que con este acto, marcó un hito en el nacionalismo mexicano, unificando al país y reafirmando su soberanía. La expropiación, apoyada por el pueblo, cambió la historia de México.

En la misma línea, señaló que tras la expropiación, las compañías extranjeras boicotearon la venta de crudo mexicano, provocando numerosos litigios y presiones externas contra el gobierno.

VISIONARIO

“Cárdenas, estratega y visionario, creía que la energía era demasiado importante para dejarla en manos de particulares que solo buscaban enriquecerse”, resaltó el titular de Pemex.

Apuntó que “1938 nos recuerda que ejercer la soberanía de una nación debe practicarse con la mayor dignidad y responsabilidad”.

El director general de Pemex indicó que “las lecciones de la historia son claras, nunca será suficiente el esfuerzo para garantizar la capacidad soberana de la nación para decidir con independencia y dignidad su presente y su futuro energético. La soberanía no se negocia, se ejerce y se defiende”.

En este contexto, refirió que la reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum al inicio de su gobierno, revirtió el golpe que vivió Pemex por 30 años por parte de las administraciones neoliberales, las cuales fragmentaron a la empresa, la saquearon y sometieron a una deuda enorme.

La Crónica de Hoy 2026