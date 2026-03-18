En enero México rompió récord histórico de turismo

Josefina Rodríguez Zamora, FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM (Presidencia)

El día de hoy, durante su participación en la conferencia de prensa “La Mañanera del Pueblo, encabezada por la presidenta de México Claudia Sheinbaum, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, presentó las cifras del sector correspondiente en torno a los resultados de enero del 2026. Los principales rubros del turismo nacional cerraron con números nunca antes vistos en el primer mes del año.

Asimismo, Rodríguez Zamora, enfatizó que el país se encuentra atravesando por un momento de apogeo al colocarse como un destino turístico a nivel mundial. A comparación del mismo mes del año pasado, el aumento en turistas, cruceristas, vuelos nacionales e internacionales, representó en enero del 2026 una derrama económica notablemente más grande. Los cruceristas tuvieron un crecimiento de del 12.7 por ciento, lo que quiere decir que dejaron más de 111,000,000 dólares.

Los pasajes en vuelos nacionales incrementaron en un 2.2 por ciento a diferencia de enero del 2025, es decir 5.18 millones de personas viajaron alrededor del país y los pasajes en vuelos internacionales aumentaron en un 2.5 por ciento, con 5.80 millones de pasajeros.

“Lo más importante no solo es incrementar la llegada de los cruceristas, sino la derrama económica que dejan en nuestro país”, explicó la secretaria de Turismo. El objetivo anteriormente mencionado se está logrando por medio de la venta de diferentes productos, de artesanías y con diversos paquetes turísticos en los que se incluyen las visitas a pueblos mágicos. Haciendo así del turismo, algo comunitario.

En enero del 2026, México recibió 8.84 millones de visitantes, estos son los que solo pasan el día en el país, pero que no se quedan a dormir y representaron un aumento de 10% respecto al mismo mes del año pasado.

Por el otro lado, los turistas, que son como se clasifica a las personas que si pernoctan en el país, se registraron 4.29 millones de personas. Lo que demuestra un crecimiento de 8.6%, al igual que una derrama económica superior a 3,400 millones de dólares, un incremento de 4%.

En cuanto a la actividad en los museos, los visitantes aumentaron 21 por ciento y también se dio un incremento en las zonas arqueológicas, a diferencia de enero del 2025.

Con todos estos resultados, la secretaría de Turismo afirmó que “México está de moda”.

De igual manera, durante la conferencia, se dieron a conocer los eventos que durante el 2026 sucederán en el país que de igual manera impulsaran el turismo y la economía de México. Por primera vez, la sede del Congreso Mundial del Turismo Deportivo de la ONU Turismo, no va a ser Europa, en su lugar el puesto de anfitrión le va a tocar a México.

Se trata de un concepto de marca y evento desarrollado únicamente por la ONU Turismo, en esta ocasión van a venir más de 140 piases y algunos de los temas que se abordaran serán: sustentabilidad, inversión, innovación y desarrollo de turismo deportivo. “Nos dan la sede por ser este modelo de política de turismo deportivo”, comentó Rodríguez Zamora.

El evento va a suceder en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México, los días 7,8 y 9 de septiembre del 2026; habrá inversionistas y más de 40 ponencias de talla global que se especializan en el tema.

En otros temas de promoción turística, en todo el año habrá más de 20 ferias en donde México se va a poder promocionar. Entre estos se encuentra el Tianguis Turístico que tendrá lugar en Acapulco del 27 al 30 de abril del 2026. Y por primera vez, en un pabellón completo, se va a dar la comercialización de experiencias comunitarias de los 32 estados. Además Colombia va a ser el país invitado.

Con todos estos resultados y demás eventos que se aproximan, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, afirmó que “México está de moda”.