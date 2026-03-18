Fonacot impulsa Crédito Mujer Efectivo; busca ayudar a la autonomía económica de las trabajadoras

El coordinador general comercial de Fonacot, Salvador Gazca Herrera (Adrián Contreras)

En el marco de las conmemoraciones por el Día Internacional de la Mujer, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) refuerza su compromiso con la equidad de género con el Crédito Mujer Efectivo, diseñado para brindar bienestar a las trabajadoras formales del país.

El coordinador general comercial de Fonacot, Salvador Gazca Herrera, precisó que este producto es una herramienta clave para el empoderamiento de las trabajadoras, así como una posibilidad real de que accedan a un financiamiento fácil, seguro y responsable.

Gazca Herrera añadió que con requisitos mínimos una trabajadora formal puede acceder al Crédito Mujer Efectivo: antigüedad mínima de 6 meses en su empleo actual, que su Centro de Trabajo esté afiliado a Fonacot, número de celular para llamada de validación, 2 referencias personales y correo electrónico personal.

Asimismo, una vez agendada su cita, deberá acudir a la sucursal de su elección y presentar una identificación oficial, su estado de cuenta bancario, comprobante de domicilio y los últimos cuatro recibos de nómina. El titular de Fonacot destacó que en poco más del 40% de los financiamientos que autorizan son para mujeres trabajadoras, lo que representa un reconocimiento a la aportación de ese sector a la economía nacional y un esfuerzo para promover su inclusión financiera.

El funcionario informó que, durante el 2025, 798 mil 749 mujeres con empleo formal se beneficiaron con un Crédito Fonacot y agregó que hasta el 12 de marzo de 2026 ya eran más de 184 mil las trabajadoras que han obtenido un financiamiento por parte del Instituto.

Manifestó que este financiamiento ofrece las tasas de interés más bajas del mercado con el objetivo de reducir la brecha de género, al permitir que las mujeres obtengas un préstamo sin comprometer su patrimonio y que les permita mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

“Queremos que cada trabajadora sepa que cuenta con el respaldo de Fonacot. El Crédito Mujer Efectivo ofrece el costo más bajo, es un producto sin comisión por apertura y tasas preferenciales desde 8.9 por ciento”, dijo.

Igualmente, enfatizó que los créditos ofrecidos por la institución son depositados directamente en la cuenta bancaria del o la solicitante, por lo que su uso es variado y de acuerdo a las necesidades de cada acreditado.

Agregó que una vez autorizado, el monto del financiamiento se refleja incluso el mismo día.

Finalmente, reiteró que la oferta de financiamientos de Fonacot está disponible también para trabajadores formales, quienes pueden disfrutar de un bajo costo y la seguridad de un crédito confiable.