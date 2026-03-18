Harfuch aclara que presunto asesino de candidato ecuatoriano fue arrestado en México

Detención de Juan Carlos Montero Mestre, alias ‘Lobo Menor’ (@petrogustavo/X)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó este miércoles que uno de los líderes del grupo criminal “Los Lobos”, acusado de estar relacionado con el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villacencio en 2023, fue arrestado en la CDMX en colaboración con la Policía Nacional colombiana.

Harfuch destacó que esta detención se produjo en Polanco, confirmando la versión dada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Inicialmente, hubo confusión sobre el lugar de la detención de Juan Carlos Montero Mestre, alias ‘Lobo Menor’, ya que autoridades colombianas expusieron en un primer momento que fue arrestado en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá al arribar en un vuelo procedente de México.

Sin embargo, la versión es distinta a la dada por Petro, quien aseguró que ‘Lobo Menor’ fue detenido en territorio mexicano, en una acción que “constituye un golpe significativo contra el crimen organizado transnacional y ratifica la efectividad de la cooperación trilateral entre Colombia, Ecuador y México en la lucha frontal contra las redes multicrimen”.

En tanto la FGR, según un comunicado publicado por el diario El País, destacó que fue detenido, quien se identificó como Montero Mestre, “podría tratarse de Ángel Esteban Aguilar Morales” quien sería “líder” del grupo criminal ‘Los Lobos’.

“Dicho individuo se encontraba en situación de prelibertad y evadió la supervisión del servicio penitenciario ecuatoriano”, agregó el comunicado citado por el medio.

En otro escrito aparte la SSPC indicó que la detención se hizo en conjunto con la Secretaría de Marina, el Instituto Nacional de Migración (INM), con la colaboración en materia de inteligencia de la Policía Nacional de Colombia.

La detención se llevó a cabo en Polanco y se logró luego de que las autoridades tuvieron conocimiento de la llegada al país del sospechoso, a quien vincularon con un grupo delictivo transnacional.

Por ello, la SSPC apuntó que “se estableció un seguimiento en tiempo real. Posteriormente, con información proporcionada por la Policía Nacional de Colombia, se obtuvieron elementos que permitieron ubicarlo en la alcaldía Miguel Hidalgo”.

La dependencia puntualizó que al arrestado se le informaron sus derecho de ley y fue puesto a disposición de Instituto Nacional de Migración, a fin de determinar su situación jurídica en territorio nacional.

“En tanto, las autoridades federales mantienen comunicación con el gobierno de Colombia para atender los requerimientos legales y migratorios correspondientes”, finalizó el comunicado.