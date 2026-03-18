INE permitirá que pasaporte o matrícula vencidos sirvan como documentos oficiales para tramitar credencial para votar

CDMX — La Comisión Nacional de Vigilancia (CNV) del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó como válidos el pasaporte o la matrícula consular como documentos oficiales para que mexicanos tramiten su credencial para votar.

En el informe trimestral sobre el Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, esta comisión señala que el pasaporte mexicano o la matrícula consular vencidos serán aceptados como identificación, siempre que no tengan más de 10 años de haber expirado y la persona titular haya tenido al menos 12 años al momento de su expedición, toda vez que a partir de esa edad y, para toda su vida, conserva sus rasgos fisonómicos.

Este reporte, presentado durante la Primera Sesión Ordinaria de 2026 de la Comisión Temporal del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero indica que esta medida se analizó en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de establecer mecanismos que permitan verificar en sus bases de datos la expedición legal de estos documentos, con dos objetivos: mantener la certeza y seguridad en los procesos de identificación de las personas solicitantes y facilitar el acceso de la diáspora mexicana al trámite de la CPVE.

“El reporte trimestral destaca que estas acciones forman parte de las actividades institucionales para fortalecer los servicios registrales dirigidos a la ciudadanía mexicana residente en el extranjero, así como para mejorar los mecanismos de credencialización en el exterior. Finalmente, el informe refiere que las medidas se integran a la estrategia institucional orientada a ampliar las condiciones que faciliten el ejercicio de los derechos político-electorales de las mexicanas y los mexicanos residentes fuera del país”, de acuerdo con un comunicado del propio INE