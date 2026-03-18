Mario Delgado, titular de la SEP facilita diálogo entre la Universidad Autónoma de Nayarit e IMSS

Secretario Mario Delgado El secretario de Educación, Mario Delgado encabezó una reunión con directivos de la Universidad Autónoma de Nayarit y del IMSS para resolver adeudos históricos, con lo que ya se realizó el pago de los ejercicios fiscales de 2017 y 2018, reduciéndose en 240 millones de pesos el monto total del pasivo

Con el acompañamiento de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) alcanzaron un acuerdo que permitirá avanzar de manera significativa en el saneamiento financiero de esa institución de educación superior, informó el secretario Mario Delgado Carrillo.

En la reunión participaron, en representación del director general del IMSS, Zoé Robledo, la directora de Incorporación y Recaudación del Instituto, Luisa Obrador Garrido; la rectora de la Universidad Autónoma de Nayarit, Norma Liliana Galván Meza; y el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, se concretaron acuerdos para atender adeudos históricos correspondientes a los ejercicios fiscales de 2017 y 2018.

Delgado Carrillo señaló que, como resultado de este acuerdo, se realizó el pago de dichos adeudos, lo que permitió reducir en 240 millones de pesos el monto total del pasivo, representando un avance relevante para fortalecer la estabilidad financiera de la UAN.

El subsecretario Ricardo Villanueva Lomelí comentó que el respaldo de la SEP fue clave para facilitar el diálogo institucional y la construcción de soluciones que permitan a la UAN continuar con su proceso de consolidación financiera.

Asimismo, se reconoció la disposición del IMSS para trabajar de manera coordinada y encontrar mecanismos que contribuyan a resolver esta situación.

En el encuentro se destacó además que desde 2025 la UAN ha cumplido puntualmente con sus aportaciones ordinarias al IMSS, lo que ha evitado la generación de nuevos adeudos y ha fortalecido su disciplina financiera.

Con estos acuerdos y con el apoyo de la SEP, encabezada por Mario Delgado Carrillo, la UAN refrendó su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la consolidación de una institución sólida y viable al servicio de su comunidad universitaria.