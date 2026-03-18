México y Estados Unidos afinan ruta para revisión del T-MEC: buscan más empleo y cadenas de suministro más fuertes

T-MEC Estados Unidos y México sostuvieron una reunión bilateral para revisar la política comercial entre ambas naciones norteamericanas. (Especial)

México y Estados Unidos dieron un paso clave rumbo a la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al anunciar el inicio de discusiones técnicas bilaterales enfocadas en fortalecer la integración económica de América del Norte.

El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, encabezaron una reunión para poner en marcha estos trabajos preparatorios de cara a la Revisión Conjunta del tratado, programada para el 1 de julio.

¿Qué se abordó en el encuentro bilateral entre México y Estados Unidos en materia comercial?

Durante el encuentro, ambos funcionarios acordaron instruir a sus equipos técnicos para analizar opciones concretas que permitan incrementar la producción manufacturera en la región, así como la generación de empleos tanto en México como en Estados Unidos.

Uno de los ejes centrales de las conversaciones será el fortalecimiento de las cadenas de suministro de América del Norte, en un contexto global marcado por tensiones comerciales y la necesidad de reducir dependencias externas.

En ese sentido, los equipos técnicos evaluarán medidas para limitar el uso de insumos que se comercializan bajo prácticas desleales, con el objetivo de garantizar condiciones más equitativas para la industria regional.

Además, se analizarán las brechas existentes en sectores estratégicos de las cadenas de suministro, así como posibles políticas públicas que permitan cerrarlas, incluyendo una mayor coordinación en materia de seguridad económica.

Las discusiones también contemplan revisar aspectos clave como las reglas de origen y la implementación de acciones comerciales complementarias que refuercen la competitividad de América del Norte frente a otras regiones.

Finalmente, Ebrard y Greer acordaron establecer un calendario regular de reuniones técnicas para dar seguimiento a estos trabajos, con miras a definir entregables concretos que orienten la Revisión Conjunta del T-MEC en julio próximo.