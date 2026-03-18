Perfilan senadores “ajustes” al Plan B electoral; “se le moverán muchas palabras”: Cantón Zetina

El senador de Morena, Oscar Cantón Zetina anuncia ajustes al Plan B de Sheinbaum

El Plan B electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum no será aprobado en sus términos y sufrirá ajustes sobre todo en dos puntos que han levantado polémica: impedir cualquier interpretación que permita a la titular del Ejecutivo convocar al voto en la revocación de mandato y redefinir los límites en el número de regidores para evitar excesos en los ayuntamientos.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el morenista, Óscar Cantón Zetina, informó que las comisiones dictaminadoras serán convocadas el próximo lunes para analizar el documento, el cual —anticipó— no será aprobado en sus términos originales.

“Se le va a mover una coma, un punto y muchas palabras. (…) No se puede convocar a que ella llame al voto, pero ella puede decir la importancia de lo que es el proceso, pero es muy diferente a que ella lo haga cuando tiene un nivel de popularidad tan importante”, afirmó

El morenista recalcó que el objetivo es precisar el alcance de la iniciativa sin alterar su espíritu democrático.

Cantón Zetina fue enfático en que se mantendrá la prohibición para que la presidenta convoque al voto, a pesar de la discusión generada en torno al tema.

Explicó que, en todo caso, lo que podría permitirse es que la mandataria se pronuncie sobre la importancia del proceso, pero sin intervenir en la orientación del sufragio ciudadano.

La intención, dijo, es evitar ventajas indebidas y garantizar que el ejercicio conserve su carácter democrático y equitativo.

Otro de los ejes de modificación será el artículo relacionado con la integración de los cabildos municipales, donde la redacción actual podría generar efectos contrarios al objetivo de austeridad.

Cantón Zetina explicó que establecer un mínimo de siete regidores —como plantea la iniciativa— podría obligar a municipios que hoy tienen menos integrantes a incrementar su número, elevando el gasto público en lugar de reducirlo.

Por ello, se buscará redefinir los parámetros para evitar tanto el crecimiento innecesario de regidurías como los excesos actuales en algunos ayuntamientos.

“Hay cabildos que tienen hasta 19 regidores, con prestaciones impresionantes”, señaló.

El ajuste, añadió, también tomará en cuenta las particularidades de municipios con sistemas normativos propios, a fin de no afectar sus formas de organización.

El legislador insistió en que los cambios forman parte del proceso legislativo y de la división de poderes, donde corresponde al Congreso perfeccionar las iniciativas del Ejecutivo.

En ese sentido, los ajustes buscarán cerrar espacios a interpretaciones polémicas y garantizar que la reforma cumpla con sus objetivos de austeridad, equidad democrática y claridad normativa.