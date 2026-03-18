Pío López Obrador: ¿Impunidad y falta de pruebas? Cronología de la exoneración del hermano de AMLO

Pío López Obrador y David León, en polémica imagen de video difundido en agosto del 2020 donde recibe dinero en sobres amarillos (Archivo)

Sobres amarillos — Seis años después de que salieran a la luz videos y fotografías donde es captado Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador recibiendo dinero en sobres amarillos, por lo que fue presentada una denuncia por presuntos delitos electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidió dar por cerrado el caso, tras votación unánime, al argumentar que las grabaciones no tienen carga de evidencia para sostener la denuncia como delito.

La Sala Superior del órgano autónomo del Poder Judicial votó el proyecto presentado por la magistrada Mónica Soto, y sin debate de por medio, se argumentó que las grabaciones de video presentados no son evidencia sólida probatoria y tampoco existen elementos para asegurar que el dinero presuntamente contenido dentro de los sobres haya sido destinado a Morena ni a la campaña de Andrés Manuel López Obrador, esto, a pesar de que en su momento, el exmandatario dijo que habían sido aportaciones para el Movimiento de la 4T.

El proyecto presentado por la magistrada Mónica Soto, planteó que no hubo ilícito alguno, ya que los videos difundidos en agosto de 2020 no cuentan con valor probatorio suficiente y no hay elementos que acrediten que los recursos hayan sido destinados para Morena o para campañas políticas.

El documento también apunta que las declaraciones de AMLO, quien refirió que se trataba de aportaciones para el movimiento, no constituyen una confesión de delito, por lo que no se configura responsabilidad electoral.

La propuesta fue discutida en el pleno del Tribunal Electoral y por votación unánime se determinó que no existe delito alguno.

ANTECEDENTE

En agosto del 2020, el periodista Carlos Loret de Mola difundió a través de Latinus la grabación en la que aparece el hermano de AMLO al recibir dinero en efectivo de parte de David León, entonces asesor de gobierno de Chiapas.

David León, quien fue zar anticorrupción para el sector de medicinas en la administración con López Obrador, aseguró que entregó dinero a Pío para “proyectos personales”.

En tanto, el hermano del expresidente señaló que no recibió dinero David de León para financiar campañas de Morena, a pesar de la evidencia de las grabaciones en video donde aparece recibiendo los sobres amarillos.

La CRónica de Hoy 2026