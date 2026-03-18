Recibe canciller De la Fuente al presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, en du visita a México

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, inició una visita oficial a México, donde fue recibido por el canciller Juan Ramón de la Fuente en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo.

El mandatario alemán arribó acompañado por una comitiva integrada por funcionarios y representantes del sector empresarial, como parte de una agenda orientada al fortalecimiento de la relación económica y política entre ambas naciones.

Las actividades oficiales continuarán este jueves 19 de marzo, cuando el canciller mexicano sostendrá un encuentro con la delegación empresarial alemana. Más tarde, acompañará a la presidenta Claudia Sheinbaum en la recepción oficial programada en el Museo Maya de Cancún, además de participar en reuniones bilaterales entre las comitivas.

Recibe canciller De la Fuente al presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, en du visita a México

La relación entre México y Alemania se mantiene como una de las más importantes con la Unión Europea. Alemania es el segundo mayor inversionista europeo en el país y el quinto a nivel global, además de ser su principal socio comercial dentro del bloque. A su vez, México representa el socio más importante de Alemania en América Latina.

En 2025, el comercio bilateral alcanzó los 27 mil 300 millones de dólares, lo que representó más del 30 por ciento del intercambio total entre México y la Unión Europea.

En la recepción oficial también estuvieron presentes el director general para Europa de la Cancillería, Octavio Tripp, y el embajador de Alemania en México, Clemens von Goetze.