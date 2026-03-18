Sergio Mayer se pone de 8 a 9 de calificación por su trabajo como diputado

CDMX — Sergio Mayer se autocalificó de 8 a 9 en su trabajo como diputado, y advirtió que a él se le critica todo, pero a su suplente, que tiene bodegas en la Central de Abasto, no se le señala por obtener ingresos extra, por lo que dijo que es “triste ver” la doble cara de muchas personas. Incluso comentó que no sabe dónde está peor la doble cara, si en la Casa de los Famosos o aquí, en la casa del pueblo, la Cámara de Diputados.
Mayer Breton aseguró que él tiene cinco meses como militante de Morena, además de que defendió su desempeño como legislador, y presumió que es un diputado que se prepara. “Próximamente seré doctor en administración pública”.
Explicó que notificó en tiempo y forma a la Mesa Directiva, a su coordinador parlamentario y a la dirigencia de su partido sobre su reincorporación. “Desde el viernes metí mi documento avisando que me reincorporaba nuevamente a mis actividades. Y aquí estamos, no hay nada ilegal. Al contrario, creo que tengo el derecho de regresar y de ocupar mi curul y continuar con mi trabajo legislativo”.
Y aseguró que no ha sido notificado oficialmente de ninguna resolución sobre alguna repercusión al interior de Morena. “Yo no fui o no he sido notificado oficialmente. Entonces, yo no estuve presente, porque nadie me ha notificado absolutamente nada. Todo lo que me he enterado es a través de las redes o los medios. Entonces, yo estaré pendiente de lo que resuelvan y de lo que digan”.
Con relación a las críticas por haber dejado temporalmente su labor legislativa, reconoció el impacto político de su decisión. “Sí creo que es pertinente aclarar que estoy consciente que seguramente fue políticamente incorrecto. Y lo reconozco. Y ofrezco una disculpa. Sin embargo, el ingreso que tuve para entrar a la casa fue moralmente y legalmente obtenido. Y no tengo ningún problema al respecto”, sostuvo.
Rechazó haber incurrido en irregularidades durante su ausencia o algo que merme su desempeño legislativo, “porque curiosamente han salido números ahí de mis asistencias, los cuales los invito a revisarlas. Los invito a que revisen mi participación”.
Asimismo, afirmó que no dejó pendientes en su encargo y que su suplente atendió las responsabilidades correspondientes. “Repito que no dejé ningún pendiente. No hubo nada que afectara mi ausencia. Lo consulté. Y pregunté si había problema. Y todo estuvo perfecto”, indicó.
El diputado denunció campañas de desprestigio en su contra, porque existe animadversión hacia su persona. “Todo lo que diga y haga siempre lo van a descalificar”, manifestó, al tiempo que llamó a la unidad al interior de su partido.
Aseguró que respetará cualquier determinación que emitan los órganos partidistas sobre su caso. “Si la imagen de Sergio Mayer daña justamente la imagen de Morena o fui violatorio de los estatutos de Morena, pues están en todo el derecho. Yo no puedo argumentar absolutamente nada. Asumiré el costo político y social que de ello salga”.