Sheinbaum anuncia que la FGR ya se encuentra investigando el incendio en Dos Bocas

Claudia Sheinbaum EFE/José Méndez (José Méndez/EFE)

Durante la Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR), ya se encuentra investigando que fue lo que causo el incendio que tuvo lugar en la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, el día 17 de marzo del 2026.

Asimismo, la mandataria detalló que de las cinco personas que fallecieron, cuatro eran de otra empresa y una de ellas era trabajadora de Pemex. En cuanto al apoyo para las familias de los fallecidos, ya se les está brindando ayuda.

“Ayer mismo se fue el director de Refinación de Pemex a la zona para poder ayudar a la gente y también está ahí el área de apoyo social y de gestión social de Pemex, ayudando y apoyando a las familias en todo lo que requieran”, explicó la mandataria.

El peritaje del origen del incendio lo tiene que hacer la Fiscalía General de la República, debido a la pérdida de vidas humanas que hubo. De lo poco que se sabes por medio de los primeros reportes es que a causa de las intensas lluvias que tuvieron lugar ayer “Parece que ahí hubo un derrame de unos cárcamos de hidrocarburo y entonces después de que terminó la lluvia se provocó, por alguna causa, un incendio”, explicó la presidenta. Además, Pemex está haciendo su propio peritaje técnico y con anterioridad había informado que el incidente se debió al desborde de aguas aceitosas provocado por las lluvias, lo que derivó en la ignición del líquido fuera de la barda perimetral, sin afectar las instalaciones principales.

Por otro lado, en cuanto a la operación de la Refinería de Dos Bocas, está opera al cien por ciento, ya que el incendio no causo afectaciones. Soló se daño la daño la parte exterior, pero de todas formas se tienen que llevar a cabo el protocolo de revisión correcto.

Aún no se tiene una fecha estimada de cuando estará listo el peritaje.

Por último, Sheinbaum hablo de la escuela que se ubica cerca de de la refinería, y que si bien no se encuentran en riesgo por dicha proximidad, a petición de padres de familia se está contemplando reubicarla, para evitar exponer a la comunidad escolar a cualquier riesgo.