Sheinbaum encabeza el 88 aniversario de la Expropiación Petrolera; reafirma compromiso con el sector

Sheinbaum en el 88 Aniversario de la Expropiación Petrolera

En el 88 Aniversario de la Expropiación Petrolera, la Presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó su compromiso con el futuro energético y anunció que su gobierno continuará el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como empresas del pueblo de México, por lo que el llamado para avanzar en la soberanía energética es aumentar la producción de gas natural y de fuentes renovables, así como mantener la producción y el procesamiento de petróleo.

“Sabemos que el futuro energético de la nación exige visión, innovación, responsabilidad y una visión de largo plazo de nuestra soberanía. En nuestro sexenio, como nos comprometimos, tenemos grandes objetivos: uno, seguir avanzando con el fortalecimiento de Pemex y Comisión Federal de Electricidad como empresas públicas y el otro: garantizar la soberanía energética de México, avanzando también en su menor impacto ambiental“, manifestó la mandataria desde Pueblo Viejo, Veracruz.

“Tenemos claro que garantizar la producción de energía que requiere el país, significa fortalecer la soberanía. Si bien hemos reducido significativamente la importación de gasolinas, gracias a la construcción de la refinería Dos Bocas, la adquisición de la refinería Deer Park y el rescate de las otras 6 refinerías del sistema, seguimos importando 75 por ciento del gas natural que consumimos. Este combustible hace funcionar las plantas de generación eléctrica y nuestras fábricas”, manifestó.

“Por ello, el llamado para avanzar en la soberanía energética adquiere una enorme relevancia cada día, en estos momentos significa avanzar en la soberanía energética, aumentar la producción nacional de gas natural, que es el siguiente objetivo y las fuentes renovables de energía, además de seguir manteniendo la producción de petróleo y su procesamiento. Asimismo, vamos a seguir promoviendo el desarrollo de las fuentes renovables de energía”, agregó.

Sheinbaum celebró la incorporación de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien presidirá la nueva Comisión Consultiva del Petróleo para tomar decisiones sobre la visión energética del país. Además, reconoció al excandidato presidencial por su lucha permanente por la soberanía energética y enseñar al país que la lucha por la democracia se construye con el pueblo de México.

Igualmente, enfatizó que a 88 años de la expropiación petrolera que realizó el general Lázaro Cárdenas del Río, hoy Pemex vuelve a consolidarse como una sola empresa pública al servicio del pueblo y de la nación, integrándose verticalmente, con los siguientes resultados: reducción de la deuda de Pemex en un año en 13%; el pago a proveedores, prácticamente, alcanzó el 100%; se transforman diariamente casi 1.3 millones de barriles de crudo en gasolinas y diésel y en 2025 se produjeron 25% más fertilizantes.