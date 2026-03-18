Sheinbaum llama a que las protestas sean pacíficas frente a la concentración de maestros en Ciudad de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el Gobierno continua teniendo diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), esto frente al plantón que la organización continua teniendo en el Zócalo de la Ciudad de México.

La mandataria llamó a que se realice de manera pacífica cualquier manifestación que pueda llegar a suceder.

“Pues nada más que haya, que si se van a manifestar, pues que sea pacífico. Siempre”, señaló la Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina, “La Mañanera del Pueblo”.

Sus declaraciones se dan después de que maestros que pertenecen a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) hayan instalado un campamento en la el Zócalo de la capital con el objetivo de exigir mejoras laborales, salariales y cambios en la políticas educativas. Dicho conflicto se trata de uno recurrente entre el magisterio y las autoridades federales y estatales.

El paro nacional de los maestros será de 72 horas, comenzando hoy se va a extender hasta el 20 de marzo. Entre sus exigencias se encuentra la petición de un aumento salarial del 100 % y la abrogación inmediata de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 2007.

Por su parte, Sheinbaum, aseguró que existen canales de diálogo abiertos en todo el país para poder atender las demandas de las y los maestros.

“Tienen reuniones, han tenido reuniones en todas las entidades de la República. Reuniones tripartitas donde participa la SEP (Secretaría de Educación Pública), la Secretarías de educación de los estados con el gobernador o gobernadora y la secretaria de Gobernación. Entonces, hay reuniones”, explicó.

De igual manera, la presidenta enfatizó en que su administración busca responder a las peticiones dentro de lo posible.

El campamento en el Zócalo de la Ciudad de México forma parte de la estrategia de presión por parte de la CNTE y con la cual en ocasiones anteriores han recurrido a movilizaciones, bloqueos y paros masivos. Lo que ha provocado afectaciones en gran parte de la ciudad.

En mayo del año pasado, el gobierno mexicano anunció una serie de mejoras laborales, como un aumento del 9 % en el salario del gremio magisterial y más días de vacaciones.

Con información de EFE.