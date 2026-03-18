Una buena alimentación, impacta la salud digestiva

Salud digestiva La ingesta de fibra al día se ubica entre 16 y 18 gramos diarios, cuando deberían de ser 25 gramos, para mantener una adecuada salud digestiva (La Crónica de Hoy)

La salud digestiva influye directamente en la calidad de vida, la energía diaria y el bienestar integral de las personas, por lo que, incorporar fibra de manera constante no debería verse como una medida correctiva, sino como un hábito preventivo, señaló la doctora Lluvia Villaseñor, gerente médica de Apotex Latinoamérica.

En este sentido resaltó que en la actualidad el ritmo de vida acelerado de las personas quienes en muchas de las ocasiones pasan por alto los horarios de comida, e incluso con ingestas solo entre 16 y 18 gramos de fibra al día, cuando deberían ser 25 gramos diarios y esto impacta en la salud digestiva de las personas, aunado a estilos de vida cada vez más sedentarios.

Ante ello, señaló que “fibras de origen natural formulados con psyllium plantago permiten, no solo mejorar el tránsito intestinal, también contribuyen a mejorar otras condiciones metabólicas”.

Abundó que las personas deben mantener lo más posible una alimentación equilibrada y rica en fibra, lo cual permite favorecer el bienestar diario e incluso ́n puede verse reflejado en niveles más altos de energía y concentración, así́ como en una sensación general de ligereza.

La doctora Villaseñor explicó que el problema del estreñimiento ocurre cuando las heces se desplazan muy lentamente por el intestino grueso, también llamado colon. El cuerpo absorbe una cantidad excesiva de agua de éstas, por lo que pueden volverse duras, secas y difíciles de evacuar.

Entre los principales factores de riesgo para presentar esta condición que tiene mayor impacto en las mujeres o adultos mayores también afectan situaciones como realizar poca actividad física o de plano el sedentarismo, tener depresión o algún otro trastorno alimenticio.

En nuestro país, mencionó, la mayoría de los adultos consumen solo entre 16 y 18 gramos de fibra al día, cifra que se encuentra por debajo de la recomendación de 25 gramos al día, lo cual influye directamente en el mantenimiento de una salud digestiva saludable.

La importancia de procurar mantener dicho consumo de fibra diaria, aclaró, es porque ésta favorece una digestión más regular y un tránsito intestinal equilibrado, con la ventaja hoy, de que ya se cuenta en el mercado con una fibra soluble de origen natural la cual forma una textura gelatinosa al mezclarse con agua, lo que facilita el movimiento intestinal y ello permite que se pueda integrar cada vez másen las rutinas de bienestar.

Entre sus principales componentes destaca el psyllium plantago, una fibra natural, soluble y no fermentada ampliamente utilizada para favorecer la regularidad digestiva, tal es el caso, refirió, de auxiliares como Mugasin, que permite incorporar fibra vegetal a la dieta diaria; es de origen natural, la cual puede mezclarse con agua u otras bebidas y está disponible sin azúcar, incluso, apto para mujeres embarazadas y/o que viven con diabetes.

“Incorporar fibra, ya sea a través de alimentos o suplementos de origen vegetal, se mantiene como una recomendación recurrente en los hábitos de autocuidado contemporáneos, de manera particular en entornos urbanos donde el ritmo de vida suele modificar los patrones alimenticios”, enfatizó.

aunque el ritmo evacuatorio típico va de tres veces por día, a tres veces por semana, es importante conocer el ritmo normal de cada uno de forma personalizada, de ahí la importancia de mantener vigilancia bajo supervisión médica.