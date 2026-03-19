Abogada de la Universidad de Puebla concede vía legal para destituir a acosador de alumna

CDMX — En un caso inédito en el que representantes jurídicos de universidades públicas o privadas puedan tener voz para acompañar la denuncia de su comunidad, este jueves fue destituido de su carro el coordinador del Pabellón Universitario de la Benemérita Universidad de Puebla (BUAP) tras ser denunciado por hostigamiento y acoso contra una alumna.

El presunto agresor habría reforzado su hostigamiento contra la víctima luego de saber que ella hizo pública su situación.

Este caso fue reproducido a través de TikTok, plataforma en la que la alumna, identificada como “Yuls” afirmó haber sido víctima de acoso durante más de un año y denunció haber recibido amenazas luego de reportar los hechos.

La abogada general de la BUAP, Miriam Ponce, conoció el caso y avaló de manera legal que la institución actuara de manera inmediata para proteger los derechos de la joven.

“Quiero informarles que, inmediatamente que tuvimos conocimiento de los hechos señalados por la alumna, la persona fue dada de baja laboralmente”, señaló.

Añadió que la universidad brindará acompañamiento integral a la víctima.

“Le vamos a dar acompañamiento legal en cualquiera de las instancias externas, junto con la Defensoría de los Derechos Universitarios, que también le dará asesoría legal y sicológica”, dijo Miriam Ponce.

De acuerdo con la denunciante, el presunto agresor la confrontó fuera del campus e incluso tendría acceso a información relacionada con su denuncia, lo que, aseguró, incrementó el nivel de intimidación.