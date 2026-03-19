Abrirán módulos de Bienestar para el registro a la Pensión para Personas con Discapacidad

Pensión para el Bienestar de las personas con discapacidad

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que a partir de hoy se puede consultar en la página web de la dependencia en el siguiente enlace gob.mx/bienestar para registro a la “Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad” que se realizará del 23 al 29 de marzo. Los módulos serán instalados a nivel nacional.

“En cada municipio de las 32 entidades del país, habrá por lo menos un módulo de Bienestar realizando el registro a la pensión”, precisó la titular de la dependencia.

Montiel Reyes resaltó que es importante que antes de acudir al registro, las personas interesadas ubiquen el módulo más cercano a su localidad.

La secretaria indicó que los módulos brindarán atención de lunes a domingo de 10:00 a 16:00 horas. Las personas con discapacidad pueden registrar a una persona auxiliar para que los apoye a realizar sus trámites.

Los requisitos para el registro son:

Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam, o carta de identidad)

CURP (impresión reciente)

Acta de nacimiento (legible)

Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial)

Certificado de discapacidad (emitido por alguna Institución Pública de Salud)

Teléfono de contacto (celular y de casa)

El registro a la pensión es de cero a 64 años en los siguientes estados: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas,

La pensión es universal para las personas menores de 30 años en estas entidades: Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León y Querétaro.

El registro se realiza de acuerdo con la letra del primer apellido de la persona, bajo el siguiente calendario:

Lunes 23 de marzo: A, B, C

Martes 24 de marzo: D, E, F, G, H

Miércoles 25 de marzo: I, J, K, L, M

Jueves 26 de marzo: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 27 de marzo: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 28 de marzo: Todas las letras

Domingo 29 de marzo: Todas las letras

En el bimestre marzo - abril, un millón 596 mil 986 derechohabientes recibieron el pago de su “Pensión para Personas con Discapacidad” que otorga de manera bimestral 3 mil 300 pesos.

La Crónica de Hoy 2026