¿Austeridad? Plan B creará más de mil regidores en el país; costará millones de pesos: PAN (Mario Jasso)

El PAN en el Senado exhibió las contradicciones sobre la supuesta austeridad que pregona la presidenta Claudia Sheinbaum para justificar su Plan B pues evidenció que su iniciativa va a crear más de mil regidores en municipios que en la actualidad tienen menos de 7 regidores como establece su reforma.

“Hay 1,089 municipios de acuerdo al censo del INEGI que tiene menos de siete regidores, es decir, van a ahorrar dinero en 56 municipios, pero van a gastar más dinero en 1,089 municipios, de ese tamaño es la torpeza, la ineptitud de quienes redactan estos documentos”, fustigó el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya.

De acuerdo a la redacción de Morena –agregó-- va a haber que aumentar los regidores, va a haber que gastar más dinero.

Anaya evidenció las contradicciones de el Plan B de la presidenta Sheinbaum pues establece que se va a ahorrar millones de pesos al topar el número de regidores en los casi dos mil 500 municipios del país.

Ahora el mínimo va a ser siete regidores y el máximo va a ser 15, según establece la iniciativa de la presidenta Sheinbaum.

“Fíjense la torpeza de Morena. Dicen que vamos a ahorrar dinero pero resulta que nada más hay 56 municipios que tienen más de 15 regidores, entonces, vamos a ahorrar dinero en 56 municipios”, estableció

Por ello adelantó que el PAN no acompañará lo que calificó como “bodrio” de reforma que por un lado no quiere combatir al narco, crimen organizado, ni quiera acabar con la sobrerrepresentación.

Pero por el otro lado—agregó--, dicen que van a ahorrar, cuando en realidad lo que han redactado va a implicar gastar más dinero.

REVOCACIÓN DE MANDATO

Anaya también expresó el rechazo de su partido a la revocación de mandato al acusar una trampa en ese ejercicio pues la Presidenta Sheinbaum sí pueda pedir el voto, y en cambio la oposición lo tiene prohibido.

“La oposición tiene expresamente prohibido usar tiempos oficiales y contratar publicidad, porque así lo dice, el artículo constitucional que ellos pretenden reformar. Entonces, por supuesto que nosotros no vamos a acompañar ese bodrio”, insistió

“¿Quieren revocación?: adelante, pero con reglas parejas, con piso parejo. Si la presidenta puede pedir el voto, pues quien quisiera revocar su mandato también tendría derecho a pedir el voto”, insistió

En ese sentido, Anaya recalcó que en los términos en los que lo está planteado el Plan B “es un absoluto fraude, una trampa y no la vamos a acompañar”.