CNTE rechaza “mesas dilatorias” con SEP y Gobernación; piden junta directa con Sheinbaum

Marcha del CNTE en la CDMX (Rogelio Morales Ponce)

Integrantes de la dirección de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) rechazaron tener “más mesas dilatorias con funcionarios federales que no tienen capacidad de resolución” y volvieron a exigir el trato directo con la presidenta Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa en las inmediaciones de la Torre del Caballito, la maestra Jenny Aracely Pérez, secretaria general de la sección 22 de Oaxaca, indicó que en la actual gestión “nos hemos reunido tres veces con la presidenta y le hemos reiterado que sí hay presupuesto para abrogar la Ley del Issste 2007″.

Asimismo, apuntó que en la anterior administración (de López Obrador), “nos reunimos varias veces y siempre se nos dijo que no se podía abrogar porque no tenían mayoría en el Congreso, ahora nos dicen que es porque no hay recursos, lo cual hemos insistido es falso. Lo que proponernos es generar un proceso para alcanzar pensiones dignas para todos los trabajadores no sólo el magisterio”.

“Explicamos que no hay ninguna propuesta para 80 por ciento de los trabajadores de la educación que no están en el artículo X transitorio de la Ley del Issste, por lo que ya están en cuentas individualizadas, que no les permitirán acceder a una jubilación digna”, añadió la maestra.

Por su parte, Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 de la CDMX, precisó que ante la “cerrazón del gobierno, que prefiere proteger los intereses de las diez Afores privadas que manejan 8.2 billones de los trabajadores, reiteramos que vamos a regresar con mayor contundencia. Regresaremos a los estados para consultar y reorganizarnos, y volveremos. La decisión de si será durante el Mundial de Futbol, será una decisión del propio gobierno federal”.

La directiva del CNTE rechazó nuevamente el diálogo donde solo participen los secretarios de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y de Educación Pública, Mario Delgado, ya que consideran que “no tienen ninguna capacidad resolutiva de nuestras principales demandas”, que incluyen la abrogación de la Ley del Issste 2007, así como de la llamada Ley Usicamm, y un incremento salarial el cien por ciento.

Sheinbaum rechaza nuevamente diálogo directo con CNTE

Por su parte, la Jefa del Ejecutivo Federal reiteró su rechazo a reunirse con dirigentes de la CNTE porque, a sus declaraciones, “la última vez que acordamos no llegaron”, aunque insistió que el diálogo está abierto con Rosa Icela Rodríguez y Mario Delgado.

“Ellos decidieron no llegar conmigo. Entonces, ahora es con Gobernación y con Secretaría de Educación que tienen toda la atribución”, además de que Mario Delgado “ha ido a los estados de la República a atender directamente en las mesas de trabajo, y vamos a seguir con el diálogo abierto, no se va a cerrar. Pero, pues sí, hay temas que son más complejos”, manifestó Sheinbaum desde la Mañanera del Palacio Nacional.

Igualmente, detalló que cuentan con mesas estatales “cuando en el pasado ni siquiera eso tenían. Entonces, también tienen mesas aquí, pero hay temas para los que el presupuesto público no da y buscamos la mejor manera de apoyar, porque creemos en las y los maestros de México”.

Recordó que dentro del presupuesto incluye programas de bienestar y los salarios del magisterio “han aumentado de manera importante de 2018 a la fecha. El año pasado fue de un 10%”.

“En lo que se puede apoyamos en todo lo necesario y buscamos la manera de seguir apoyando, el diálogo está abierto”, dijo la mandataria.

Destacó que en Oaxaca “se han dado muchísimos apoyos a las niñas, niños y también a los maestros”, lo mismo que en Chiapas, con cuyos maestros se reunió en la reciente visita que hizo al estado.

“Recibí a la dirigencia, me dieron su pliego petitorio, estaba el gobernador y acordamos una serie de beneficios adicionales y a través del gobierno del Estado y de aportaciones del gobierno de México. Entonces, hay diálogo”, enfatizó.

Además, Sheinbaum rechazó considerar chantaje la advertencia de la CNTE de protestar en el Mundial de la FIFA.

“Yo no lo catalogaría, pero si está abierto el diálogo, ¿para que cierran una calle?, ¿qué sentido tiene? Hay derecho de manifestación en nuestro país, pero que sea pacífico”, finalizó.