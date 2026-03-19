Crecimiento económico repuntaría a 1.5% en 2026, pero sigue por debajo del potencial: ABM

Emilio Romano

Cancún, Q. Roo.- El crecimiento económico de México mostraría una ligera recuperación en 2026, aunque aún se mantendrá por debajo de su potencial, afirmó Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), durante la 89 Convención Bancaria.

De acuerdo con las proyecciones del sector, el Producto Interno Bruto (PIB) pasaría de un crecimiento de 0.8% en 2025 a 1.5% en 2026, en un contexto de mayor estabilidad macroeconómica.

Romano destacó que uno de los principales factores que respaldan este escenario es la desaceleración de la inflación, que se mantiene en niveles cercanos a 3.5% y con una tendencia a la baja, lo que podría favorecer el consumo y la inversión.

Asimismo, señaló que la expectativa de una reducción en las tasas de interés contribuiría a generar mejores condiciones para la actividad económica y el financiamiento en el país.

No obstante, advirtió que, pese a estas condiciones favorables, el crecimiento previsto sigue siendo insuficiente para el tamaño y potencial de la economía mexicana.

“El país tiene una gran oportunidad de crecer más, pero necesitamos detonar la inversión”, indicó.

En ese sentido, subrayó que uno de los principales retos estructurales es elevar los niveles de inversión, para lo cual se requiere fortalecer factores como la certeza jurídica, la seguridad y la confianza para invertir.

El presidente de la ABM explicó que, si bien el crédito ha crecido en los últimos años y el sistema financiero se mantiene sólido, esto no ha sido suficiente para impulsar un mayor dinamismo económico sin un entorno que favorezca la inversión productiva.

Finalmente, Romano sostuvo que México cuenta con bases macroeconómicas estables, pero el desafío hacia adelante será traducir estas condiciones en un crecimiento económico más robusto y sostenido en el mediano plazo.