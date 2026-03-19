Despliegan operativo en finca de “Los Mayos”, van 1 detenido y 11 abatidos

Ataque Imagen ilustrativa. (Fotógrafo Especial)

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que se ejecutó un operativo en una finca relacionada con “Los Mayos”, en Sinaloa.

Dicho despliegue dejó un saldo de 11 agresores abatidos y una persona detenida.

Como parte de las acciones coordinadas que se desarrollan en el estado de Sinaloa para inhibir la actuación de grupos generadores de violencia, personal de la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, llevó a cabo un despliegue operativo en diversos municipios de la entidad.

En una acción vinculada a este despliegue operativo, se ejecutó una intervención en un domicilio relacionado con una célula delictiva de la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa, donde fue detenido un integrante de esta organización criminal.

Durante esta intervención, también se localizó a una mujer, hija de un líder criminal, quien no cuenta con relación con actividades delictivas ni mandamientos legales en su contra, por lo que fue liberada y entregada a sus familiares.

Después, se ubicó un inmueble utilizado por integrantes de una célula delictiva afín a “Los Mayos”. Al arribar al sitio, el personal naval fue agredido, por lo que las autoridades repelieron el ataque.

En el lugar se aseguraron armas de alto poder y equipo táctico.