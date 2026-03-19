En las negociaciones del T-MEC “la prioridad es tener cero aranceles” para México: Sheinbaum

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum (Galo Cañas/Cuartoscuro)

Tratado comercial de Norteamérica — Al iniciar de manera formal y presencial en Washington la revisión del Tratado Comercial entre México y Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la representación del Gobierno Federal, encabezada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, busca se eliminen los aranceles impuestos a México.

“Evidentemente (buscamos) que haya cero aranceles como había antes de la llegada del presidente Trump en industria automotriz, en el acero y el aluminio, esa es la prioridad nuestra”, dijo la mandataria.

La Jefa del Ejecutivo Federal destacó que el T-MEC tiene un beneficio para México y todos sus miembros, y estas reuniones buscan mejorar las condiciones establecidas, entre ellas que no haya aranceles a productos mexicanos, tema que se está abordando en las reuniones previas a la sesión trilateral entre los socios de Norteamérica el próximo 1 de julio.

Sheinbaum refirió que uno de los argumentos de su administración en estas mesas, sobre la industria automotriz, es que México no se ha llevado los empleos del vecino país y es que “un empleo aquí genera al menos uno o dos empleos allá, de acuerdo con distintos estudios”, apuntó.

Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá engloba el 30% de la economía mundial y fue negociado durante el primer mandato de Donald Trump y entró en vigor en 2020 en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al que el republicano consideraba perjudicial para Estados Unidos.

La Crónica de Hoy 2026