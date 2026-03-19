Entregan en Naucalpan 3 mil tarjetas del programa Mujeres con Bienestar

Entregan tarjetas del programa Mujeres con Bienestar

Naucalpan, Mex., 19 de marzo del 2026.- El presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, afirmó que actualmente existe una coordinación total entre los gobiernos federal, estatal y municipal para favorecer a toda la población sin distinciones, y apoyar de manera directa a quienes más lo necesitan. Durante un evento realizado en el Parque Naucalli, el edil encabezó, junto con el secretario de Bienestar del Gobierno del Estado de México, Juan Carlos González Romero, la entrega de alrededor de 3 mil tarjetas del programa integral Mujeres con Bienestar.

El alcalde destacó que, de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, apoyar el desarrollo de las mujeres es una cuestión de dignidad y un reconocimiento a su labor en los ámbitos social, familiar y económico, particularmente por su papel como madres cuidadoras. Montoya Márquez subrayó que los recursos llegan directamente a los hogares porque existe una misma visión en los tres niveles de gobierno: “el pueblo va primero”.

“Hoy con nuestra gobernadora, la maestra Delfina Gómez y la presidenta Claudia Sheinbaum, hacer gobierno es hacer la transformación y es cuestión de dignidad”, expresó el munícipe ante las asistentes. Añadió que este trabajo se replica en los 125 municipios del Estado de México, gracias a la labor del secretario de Bienestar, quien recorre todos los rincones para llevar el bienestar a las familias.

El programa integral Mujeres con Bienestar tiene como propósito contribuir a elevar el ingreso económico de mujeres de 18 a 59 años que se encuentren en situación de pobreza y carencia por acceso a la seguridad social. El apoyo consiste en una tarjeta con un recurso de 2,500 pesos bimestrales, además de servicios complementarios para el bienestar, como la posibilidad de concluir estudios en distintos niveles educativos.

Montoya Márquez subrayó que con esta entrega se respalda económicamente a 3 mil familias, fortaleciendo la economía del hogar mediante un ingreso directo a las mujeres. El programa no solo ofrece un apoyo monetario, sino que también integra servicios médicos, odontológicos, psicológicos, legales, educativos y financieros, entre otros beneficios.

Durante el acto, al que asistieron servidores públicos municipales, el diputado local Israel Espíndola López y la presidenta del Sistema Municipal DIF, se informó que en el Estado de México el programa Mujeres con Bienestar beneficia ya a más de 700 mil mujeres, con una dispersión de recursos superior a los mil 625 millones de pesos.

En su intervención, el secretario de Bienestar estatal, Juan Carlos González Romero, aseguró a las casi 3 mil beneficiarias reunidas que hoy existe una coordinación sin precedentes entre los tres órdenes de gobierno. Recordó que la gobernadora Delfina Gómez creó esta tarjeta “de una mujer para otra mujer” porque conoce de cerca el olvido en el que vivieron las mexiquenses durante años.

El funcionario reconoció también la gestión del alcalde Isaac Montoya para obtener mayores beneficios para la población, como canastas alimentarias y las propias tarjetas del Bienestar. Destacó además los trabajos conjuntos en la renovación integral del Periférico Norte como una muestra de que la coordinación intergubernamental es el camino para llevar justicia social a las comunidades.

En el evento se entregaron también certificados a mujeres que concluyeron sus estudios de bachillerato y universidad. Tanto el alcalde como el secretario de Bienestar reconocieron este esfuerzo e invitaron a las asistentes a inscribirse para concluir su educación básica, media superior y superior, como una vía para ampliar sus oportunidades de desarrollo.