Fiscalía del Edoméx detiene a sujeto vinculado al feminicidio de una ex alumna de la UAEMÉX

A causa de la probable participación de Fernando “N” en el delito de feminicidio, registrado el pasado 4 de marzo, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, cumplimentaron con la orden de su aprehensión.00

De acuerdo a la investigación ministerial, se pudo determinar que el día de los hechos, Fernando “N”, se encontraba cerca del departamento de la victima, a la espera de que ella llegara a dicho lugar ubicado en la colonia Universidad en Toluca. Y que una vez que la víctima ingresó a su departamento, este sujeto habría aprovechado su la relación de confianza que se tenían para poder entrar. En algún momento la habría agredido hasta privarla de la vida a consecuencia de edema cerebral secundario a asfixia mecánica, en su modalidad de estrangulación. Posteriormente huyó del lugar.

Cuando los familiares de la víctima, se quedaron incomunicada con esta, acudieron el día 7 de marzo a dicho departamento en donde fue localizado el cuerpo. Ante esto, el Agente del Ministerio Público inició la investigación que permitió identificar a Fernando “N” como posible partícipe de este ilícito.

Una vez detenido, Fernando “N” fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial al interior de un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona y se encuentra a la espera de que su situación legal sea definida. Mientras tanto va a tener que permanecer en prisión preventiva justificada.

En el Estado de México, el delito de feminicidio esta sancionado por el numeral 281, primer párrafo, fracciones I, III, IV segundo párrafo, en relación con los artículos 6, 7, 8 fracciones I y III y 11 fracción I inciso c), todos del Código Penal vigente en la entidad. Las penalidades van de los cuarenta a setenta años de prisión.

Asimismo, al detenido se le deberá de considerar inocente hasta que un Juez determine lo contrario por medio de una sentencia en su contra.