Huelga en planteles de Bachilleres: trabajadores denuncian violaciones a contratos laborales

COLBAH

Este Jueves dio inicio la huelga por parte de los trabajadores del Colegio de Bachilleres (COLBAHC), por lo cual todos los planteles de Ciudad de México y Estado de México suspenderán sus actividades hasta nuevo aviso

Esta huelga es encabezada por el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SINTCB) quienes demandan haber sufrido presuntas violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo.

La matricula de estas instituciones suma miles de estudiantes, mismos que se mantienen en espera de una solución para poder retomar sus clases con normalidad.

¿Cuales son las causas de este paro de actividades?

Según la organización sindical, el COLBACH no cumplió con al menos 14 puntos del pliego petitorio, estos incumplimientos incluyen irregularidades en procesos laborales, falta de pagos de acuerdo con contratos y retrasos en la liberación de plazas administrativas.

El miércoles 18 de marzo, se llego a la decisión de iniciar la huelga, propuesta que fue respaldada por la mayoría de los trabajadores.

El paro implica el cierre de instalaciones, desde el primer minuto del 19 de marzo hasta que se alcance un acuerdo con las autoridades.

Al respecto el COLBAH presentó un comunicado en el cual establecen una postura abierta al dialogo con los trabajadores.

“El pliego petitorio presentado por la representación sindical será revisado y atendido a través de los canales institucionales correspondientes, en apego al marco legal y mediante los mecanismos de diálogo establecidos entre las partes” redacta el documento.

Hasta el momento no se tiene más información y todas las actividades que realiza la institución se mantienen frenadas hasta nuevo aviso.