IMSS llama al acompañamiento a adolescentes

Cuidado y acompañamiento a los adolescentes El IMSS llamó a brindar acompañamiento a las y los adolescentes, ya que se encuentran en la etapa de la vida de consolidación de los procesos de socialización familiar, escolar o digitales y corren el riesgo de incurrir en expresiones que pudieran afectan la funcionalidad de una persona (Ariel Silva)

La adolescencia es la etapa de la vida en la que se consolida en los jóvenes los procesos de socialización familiar, escolar o digitales y la importancia de brindarles acompañamiento, es porque podrían incurrir en expresiones que pudieran afectan la funcionalidad de una persona.

A través de programas como JuvenIMSS, se fomenta el autocuidado, hábitos saludables y prevención de riesgos a través de dinámicas grupales en las que también se abordan temas como nutrición, salud sexual y proyecto de vida.

Es importante resaltar que el IMSS cuenta con un equipo multidisciplinario en sus tres niveles de atención, así como canales digitales para cuidar y fomentar la salud mental de la adolescencia, cuando en las y los muchachos construye identidad, se busca una mayor autonomía y validación de parte de los grupos sociales familiares, escolares y digitales.

Ante ello, en la Coordinación de Salud Mental y Adicciones de la Dirección de Prestaciones Médicas (DPM) se advierte la importancia de que tanto la familia como los profesionales de la salud mental acompañen a la población adolescente -entre los 10 y 19 años-, durante el proceso de socialización, fundamental para el desarrollo de habilidades socioemocionales, regulación del estrés, aprendizaje de modelos culturales, empatía y autoestima.

Cuidado con las modas virales

Hay que ayudarlos a distinguir la exposición al peligro a través de retos virales que puedan comprometer la integridad física, a partir del principio de que: “si un reto genera miedo, dolor o te pone en riesgo, no es una oportunidad de conexión social, es un riesgo para y hacia la vida”.

Fenómenos virales como: fanáticos del K-pop, los fandom de videojuegos o los llamados “Therian”, -quienes sienten una conexión espiritual o psicológica con animales-, aunque pareciera una moda viral, en los adolescentes cumple una función socioafectiva: encontrar validación, apoyo y sentido de pertenencia.

Aunado a una posible evitación de las problemáticas y situaciones estresantes que viven en sus ámbitos de desarrollo como la familia, escuela o grupo de pares, también existen riesgos como el ciberacoso, agresión en redes sociales y bullying escolar.

Ello puede provocar cambios humor, tristeza persistente, ansiedad, angustia, dificultad para dormir, pérdida de interés por las actividades que antes producían placer e incluso pensamientos como ideas de autolesión o falta de sentido por la vida.

Ante ello, familia, maestros y profesionales de la salud deben estar atentos a los cambios que se pudieran presentar en la vida cotidiana del adolescente; si al mostrar su necesidad de pertenecer a un grupo social específico y además se acompaña de algunas conductas como falta de higiene, aislamiento, percepciones distorsionadas del cuerpo, abandono de sus responsabilidades y esto afecta su rutina familiar, escolar o social, puede estar ocurriendo un problema de salud mental”.

IMSS ofrece atención

Además de la atención presencial en las unidades médicas, para el cuidado de la salud mental de las y los adolescentes, el IMSS ofrece el Servicio de Orientación Telefónica de Salud Mental, en el teléfono 800-2222-668 opción 4, de lunes a domingo de 08:00 a 20:00 horas, en el que se brinda acompañamiento y orientación.

El Seguro Social llamó a madres, padres de familia, tutores y personas cercanas a adolescentes a priorizar su bienestar emocional, acompañarlos en la exploración de su identidad al seguir tendencias en redes sociales y tener formas de vestir no convencionales, a fin de que cuenten con las herramientas socioafectivas de apoyo e identificar cuándo se necesita intervención de un profesional de la salud.