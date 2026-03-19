Bazar Violeta en Atizapán

Inauguran en Atizapán Bazar Violeta con la participación de 240 emprendedoras — Atizapán de Zaragoza, Mex., 19 de marzo del 2026.- El presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez Villegas, puso en marcha el Bazar Violeta, un espacio destinado a que cerca de 240 emprendedoras y artesanas del municipio ofrezcan sus productos, con el objetivo de impulsar su autosuficiencia económica. El evento se lleva a cabo en la Explanada Municipal y permanecerá abierto hasta el viernes 20 de marzo, en un horario de las 10:00 a las 18:00 horas.

Durante la inauguración, la presidenta honoraria del DIF Atizapán, Paty Arévalo, destacó que para la administración local es una prioridad generar espacios donde las mujeres puedan desarrollar su creatividad y, al mismo tiempo, fortalecer sus propios negocios. “En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer nos reunimos para reconocer a quienes con su trabajo y determinación impulsan no solo sus hogares, sino también el desarrollo de nuestro municipio: las mujeres”, expresó.

Arévalo subrayó que el Bazar Violeta representa un compromiso tangible con las atizapenses, al brindarles una plataforma para comercializar sus productos y alcanzar mayor independencia financiera. “Con este espacio reiteramos nuestro compromiso de seguir apoyando a las atizapenses para juntas seguir construyendo un mejor Atizapán”, añadió.

La presidenta honoraria señaló que, a través del DIF Municipal y otras instancias del gobierno local, se continuará brindando acompañamiento a las mujeres, dotándolas de herramientas y orientación que les permitan ser autosuficientes en sus hogares. La iniciativa busca no solo el empoderamiento económico, sino también el desarrollo integral de las participantes.

En este bazar, coordinado por la Dirección de Mujeres, los asistentes pueden encontrar una amplia variedad de productos que van desde bisutería, artesanías y ropa, hasta antojitos mexicanos y diversos artículos para regalar. La oferta busca atraer a familias enteras y fomentar el consumo local como parte de la economía comunitaria.

El espacio no solo funciona como un punto de venta, sino también como un escaparate para el talento y la creatividad de las mujeres atizapenses, quienes encuentran en esta iniciativa una oportunidad para darse a conocer y expandir sus emprendimientos en un entorno de apoyo y colaboración.