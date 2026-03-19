México y Estados Unidos se comprometen con la inocuidad de productos agroalimentarios

Inocuidad de los Productos Agrícolas Frescos y Mínimamente Procesado México - Estados Unidos

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura), a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), en conjunto con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), se comprometieron con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos para fortalecer la seguridad alimentaria en ambos países.

Los organismos sostuvieron una reunión en donde reafirmaron la coalición refrendada en 2020, la cual da seguimiento a los trabajos de la “Alianza para la Inocuidad de los Productos Agrícolas Frescos y Mínimamente Procesados de 2014″, y se comprometieron a impulsar acciones eficaces ante un brote de alguna enfermedad transmitida por alimentos (ETA).

La alianza para la inocuidad alimentaria propone evitar que los productos agrícolas frescos y procesados que se intercambian comercialmente contengan contaminantes que pudieran afectar la salud de los consumidores, y esto se logra a través de la colaboración técnica, trazabilidad, y la implementación de prácticas preventivas.

El intercambio agroalimentario entre México y Estados Unidos aumentó en el último lustro más de 50 mil millones de dólares, a más de 73 mil millones de dólares, y los principales productos agrícolas mexicanos que se exportaron al mercado estadounidense son: aguacate, tomate, frutillas y pimiento.

El director general de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera del Senasica, Leandro David Soriano García, afirmó que se fortalecera la plataforma técnico-científica de los laboratorios con los que cuenta, en respaldo de los Programas Nacionales de Vigilancia.

El subcomisionado de la FDA, Kyle Diamantas, precisó que el gobierno estadounidense hace un esfuerzo para proteger y promover la salud y el bienestar de sus ciudadanos, a través del “Programa de Alimentos para Humanos”.

Por último, la directora de la oficina de Latinoamérica de la FDA, Michelle Rodríguez, señaló que es fundamental la continuación de la participación activa de los grupos de trabajo que se encuentran vigentes: “Prioridades estratégicas y capacitación”, “Colaboración de laboratorios” y “Atención a brotes”, a los cuales se esperan logros derivados de la estrecha colaboración en este 2026.

La Crónica de Hoy 2026