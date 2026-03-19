Nueva sala de hemodiálisis del ISSSTE en Acapulco, realizará 480 sesiones semanales

Nueva sala hemodiálisis en ISSSTE Acapulco Nueva sala de hemodiálisis en el Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE en Acapulco, Guerrero, permitirá atender realizar hasta 480 sesiones al mes a pacientes con insuficiencia renal

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, destacó a través de sus redes sociales que en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Acapulco, Guerrero, “uno de los más modernos que tiene el @ISSSTE_mx, se brinda atención especializada con nuevos equipos de hemodiálisis”.

En este sentido, se resaltó que el referido hospital en el puerto de Acapulco, cuenta con nuevos equipos que permitirán ampliar la atención de servicios especializados a pacientes que requieren hemodiálisis y hemodinamia.

Estas nuevas salas nacionalizadas permiten al ISSSTE fortalecer dichos servicios de manera oportuna y sin intermediarios, en beneficio de derechohabientes con padecimientos renales y cardiovasculares.

La directora del HRAE de Acapulco, Edna Asuán Pichardo Aguirre, detalló que la sala de hemodiálisis cuenta con 30 nuevas máquinas, propias del Instituto, lo que se traduce en ahorros significativos, menor tiempo de espera y mayor calidad en la atención de las y los pacientes, quienes no tienen que trasladarse para recibir su tratamiento de manera subrogada.

Además de los equipos propios del ISSSTE, abundó, también se cuenta con personal altamente capacitado para operar los equipos de alta tecnología, lo que permitirá reducir los tiempos de espera de los pacientes, para que tengan un mejor servicio.

Asimismo, refirió que el pasado martes 17, comenzaron a operar los nuevos equipos, atendiendo a 56 pacientes en los tres turnos.

Por su parte, la jefa de Enfermeras de la sala de hemodiálisis, Luisa Angie Figueroa, indicó que en el área se realizan al menos 480 sesiones semanales para atender a un total de 160 pacientes, su mayoría de la tercera edad.

“Una sesión de hemodiálisis puede durar tres horas, tres horas y media o cuatro horas, dependiendo de las características y necesidades del paciente. El aumento de las máquinas favoreció mucho a este hospital”, precisó.

Respecto a la sala de hemodinamia del HRAE de Acapulco, este miércoles se llevó a cabo la primera jornada quirúrgica de colocación de marcapasos, en beneficio de dos derechohabientes de 67 y 93 años, quienes se recuperan favorablemente.

El cardiólogo electrofisiólogo a cargo de estas intervenciones, José Salvador Lainez, detalló que los pacientes presentaban frecuencias cardíacas muy bajas, por lo que fueron candidatos a la implantación de un marcapasos, procedimiento de mínima invasión que dura aproximada una hora y en la que se utiliza equipamiento, como un fluoroscopio y monitores de alta resolución.

La primera intervención, indicó, se hizo en 37 minutos sin complicaciones, con lo que, el paciente pasa a la Unidad de Cuidados Coronarios y en dos semanas se le estará dando seguimiento.

En la primera jornada de hemodinamia y electrofisiología se contó con el apoyo de un equipo de cardiólogos adscritos al HRAE “Centenario de la Revolución Mexicana” del ISSSTE en Morelos, y del Hospital Regional “1º de Octubre”, de la Ciudad de México, a cargo del cirujano cardiovascular, Luis Raúl Meza López, quienes se trasladaron a Acapulco para llevarlas a cabo.