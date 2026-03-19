Por primera vez México será sede del Cuarto Congreso Mundial de Turismo Deportivo

México será sede del Cuarto Congreso Mundial de Turismo Deportivo

Por primera vez México ha sido elegido como sede del 4º Congreso Mundial de Turismo Deportivo, organizado por la red de Miembros Afiliados de ONU Turismo de diferentes países.

El Gobierno de México, a través de las Secretarías de Turismo (Sectur) y de Relaciones Exteriores (SRE) dieron a conocer este nombramiento que suma relevancia al ser la primera edición del Congreso que se llevará a cabo fuera de Europa, tras sus ediciones en España (2021 y 2024) y Croacia (2023).

Esta decisión representa para México una forma de reafirmarse como un destino competitivo, con infraestructura, talento y capacidad para albergar eventos de talla mundial.

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, subrayó que este encuentro podría representar la llegada de nuevas inversiones, eventos internacionales y la generación de alianzas estratégicas que beneficien a las cadenas productivas del país.

“Ser sede de este Congreso mundial es una oportunidad para que México muestre al mundo su grandeza, pero sobre todo para que el turismo se traduzca en bienestar para las y los mexicanos. El turismo deportivo no sólo atrae visitantes, genera inversión y dinamiza nuestras economías locales, también abre oportunidades, impulsa el empleo y fortalece a nuestras comunidades”, subrayó.

El anuncio se formalizó mediante la firma del Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de México y ONU Turismo para la celebración del Congreso, con la participación de representantes de Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR), organismo que impulso la candidatura de México como sede del Congreso.

La participación de México en este congreso representa una forma de promover el turismo, fomentar la cultura del deporte y al mismo tiempo hacer crecer las oportunidades de crecimiento económico.