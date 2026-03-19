Prometen dinero del Bienestar… pero es mentira: así opera el “phishing”, nuevo fraude viral

Así puedes darte cuenta que estás siendo víctima del "phishing", nuevo fraude viral Fotoarte: La Crónica

En plena temporada de pagos de pensiones, becas y demás apoyos sociales, la delincuencia se mantiene vigente al intentar engañar a derechohabientes con diversos tipos de estafas. Una de ellas es una nueva modalidad de fraude digital que ha comenzado a expandirse con rapidez.

Mensajes en redes sociales, anuncios falsos y páginas apócrifas prometen apoyos económicos inmediatos del Gobierno… pero todo es un engaño. Por ello, en esta nota te diremos cómo opera esta red de estafas para que estés atento a las señales,

Lo que es un hecho es que las autoridades ya lanzaron la alerta: no existe tal programa ni registro abierto como el que circula en internet.

Así opera el engaño que se volvió viral

El fraude se presenta de forma convincente. Utiliza logotipos oficiales, lenguaje institucional e incluso videos manipulados para simular autenticidad.

El objetivo es claro: engañar a las personas para que entreguen datos personales o dinero. El patrón más común incluye:

enlaces que redirigen a páginas falsas

formularios que solicitan CURP, datos bancarios o teléfono

promesas de depósitos inmediatos

Este tipo de fraude digital se conoce como “phishing”, una técnica utilizada para suplantar identidad y robar información sensible.

Autoridades advierten: es falso

De acuerdo con información de las dependencias oficiales, no existe ningún programa nuevo del Bienestar con registro abierto como el que circula en redes.

También han aclarado que no se solicitan pagos para acceder a apoyos, no se realizan registros en sitios externos y no se ofrecen depósitos inmediatos fuera de calendarios oficiales.

Incluso, se ha advertido que algunos contenidos utilizan inteligencia artificial para parecer reales, aumentando el riesgo de que las personas caigan en el engaño.

¿Cómo puedes darte cuenta de que es una estafa?

Los programas sociales en México tienen reglas claras y transparentes, por lo que si no se cumple con los siguientes estatutos, podría tratarse de una estafa. Estas son las reglas principales en las entregas de apoyo de los programas sociales:

se entregan de manera directa, sin intermediarios

los pagos se realizan mediante cuentas oficiales

los registros solo se hacen en plataformas gubernamentales

Cualquier variación a este esquema debe considerarse sospechosa.

¿Cuáles son las señales de que se trata de “phishing” o fraude?

Para evitar caer en este tipo de engaños, es importante identificar ciertas señales para no acer en jugarretas que pongan en riesgo tu dinero:

promesas de dinero rápido o “registro urgente”

enlaces que no terminan en dominios oficiales (.gob.mx)

solicitudes de datos personales sensibles

mensajes con tono alarmista o presión

En este sentido, las autoridades recomiendan verificar siempre en canales oficiales antes de compartir información. Este tipo de fraude no solo afecta económicamente, también erosiona la confianza en los programas sociales reales.

En muchos casos, las víctimas pertenecen a sectores vulnerables, lo que agrava las consecuencias.